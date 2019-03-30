Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газаРИА Новости вчера в 09:22

с чего всё началось

Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе, уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков.

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Политика Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.

Происшествия Из канала Грибоедова достали тело женщины Сегодня, 31 марта, неподалеку от Мариинского театра спасатели вытащили тело неизвестной женщины из воды канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.

Политика Явка на выборы президента Украины превысила 45% Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.

Происшествия На берегу Финского залива спасли двух истощенных детенышей тюленя Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в Facebook.

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме в Нижнем Новгороде.

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Политика Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.

Игры Приставки SEGA Mega Drive Mini начнут продавать в сентябре Продажу приставки версии SEGA Mega Drive Mini планируют начать в сентябре месяце.

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.

Спорт Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.

Армия и оружие Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Общество Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.

Происшествия В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина» Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.

Политика Суд признал незаконным решение Трампа начать добычу нефти на Аляске Федеральный окружной суд Аляски признал незаконным распоряжение президента США Дональда Трампа, касающееся снятия запрета на добычу нефти в штате.

Космос Членкор РАН в День космонавтики расскажет казанцам о загадочных пульсарах и «космическом тумане» Участники лекции узнают о далеких квазарах и сверхмассивных черных дырах, загадочных пульсарах и «космическом тумане» – межзвездной среде в галактике.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Политика Украина заявила о попытках России остановить едущих на выборы крымчан По словам Слободяна, неизвестно, как российские пограничники поступают с заявившими о желании проголосовать на выборах президента Украины.

Происшествия В Новой Москве со льдины спасли ребенка Спасатели спасли ребенка, находящегося на льдине в акватории реки Пахры в ТИНАО около поселка Михайлово-Ярцевское, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Политика В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.

Шоу-бизнес Наташа Королева боится, что сын может пойти по стопам отца-стриптизера Оказывается, знаменитость ни в коем случае не поддержит желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизёром.