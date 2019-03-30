Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газаРИА Новости 09:22
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Читать в источнике
Оценить161
Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе, уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков.
— Дмитрий Козак, российский политикБИЗНЕС Online 09:25
с чего всё началось
Правительство решило отказаться от установки в жилых домах «умных счетчиков», которые отслеживают потребление газа, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на телеканале «Россия 24».Новая газета10:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено в 16:34
Политика
На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы
Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:57
Общество
Произошел масштабный сбой в работе Netflix
Уточняется, что проблемы возникли у пользователей в США, Европе и Бразилии. Ранее сообщалось, что в работе Gmail произошел массовый сбой.
Обновлено в 19:33
Кино
Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру
Кирилл Серебренников получил премию «Ника» в номинации — «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Лето», в котором рассказывается о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».
Обновлено в 19:56
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывшего вице-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, претендующего на пост главы государства, обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы
Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено в 22:05
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.
Обновлено в 14:41
Единоборства
Британский боксер укусил соперника
Обновлено в 19:59
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 11:31
Экономика
Назван размер социальных пенсий после индексации 1 апреля
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Общество
Здесь тысячи кыргызстанцев могут найти работу — советы по трудоустройству
На сайте объявлений Lalafo кыргызстанцам предлагается больше 18 тысяч вакансий.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США
Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено в 05:00
Общество
Туристов предупредили о последствиях занятий сексом на Эйфелевой башне
Сотрудница информационной службы Эйфелевой башни напомнила туристам, что заниматься сексом, находясь на достопримечательности, запрещено законом.
Обновлено в 20:34
Здоровье
Спортсменка из Португалии родила сына в коме
Спортсменка-каноистка из Португалии родила сына на 32-й неделе беременности через два месяца после того, как врачи констатировали у нее смерть мозга.
Обновлено в 19:43
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Израильские танки открыли огонь по сектору Газа
Обновлено в 22:13
Политика
Саудовские хакеры взломали телефон главы Amazon Безоса
Частный консультант Гэвин де Бекер провел расследование и выяснил, что СМС и фотографии Безоса с любовницей попали в распоряжение таблоида National Enquirer после того, как телефон был взломан саудовскими хакерами.
Обновлено в 22:23
Технологии
Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций
Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Мария Максакова: «Мама не хотела меня рожать»
Максакова призналась, что могла бы вообще не родиться, если бы отец не настоял на своем, так как ее мать не хотела ребенка.
Обновлено в 11:30
Спорт
Логинов и Гараничев пробегут масс-старт на чемпионате России
Обновлено в 16:58
Футбол
«Страсбург» завоевал Кубок лиги Франции
"Страсбург" и "Генгам" сошлись в финале Кубка лиги Франции.
Обновлено в 18:45
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Общество
Минтруд может обязать работодателей доплачивать за неудобный график
Ведомство решило разработать новые методики по оценке эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье работников неудобного рабочего графика, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 03:30