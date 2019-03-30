Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газаРИА Новости 09:22

с чего всё началось

Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе, уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков.

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Гаджеты Компания Xiaomi готовит анонс 20 новых продуктов Компания включила в свои планы производство 20 новых продуктов, в скором времени состоится анонсирование изделий.

Футбол Сампдория — Милан 1:0 Гости пропустили самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет. ProstoProSport транслировал матч «Сампдория» - «Милан».

Армия и оружие ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Культура Международный фестиваль видео-арта состоится в Москве Жители и гости столицы смогут увидеть работы художников из России, Франции, США и Аргентины, которые будут представлены в рамках фестиваля видео-арта «Сейчас&Потом’19» с 17 апреля по 12 мая.

Армия и оружие Армия Израиля: в ходе демонстраций на границе Газы ХАМАС продемонстрировал сдержанность Правящее в Газе движение ХАМАС продемонстрировало сдержанность в ходе массовых демонстраций на границе сектора в субботу, что позволило избежать мощных столкновений.

Происшествия В Париже прошла 20-я по счёту акция протеста «жёлтых жилетов» Только в Париже были поданы заявки на четыре демонстрации и два шествия, однако власти столицы, как и в прошлый раз, запретили акции на Елисейских Полях и в нескольких других местах в центре города.

Футбол Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Наука Эксперимент по темной материи не находит никаких признаков аксионов Физики из Массачусетского технологического института и других стран провели первый запуск нового эксперимента по обнаружению аксионов — гипотетических частиц, которые, по прогнозам, будут одними из самых легких частиц во вселенной.

Кино Фильм Лунгина «Братство» покажут на закрытии ММКФ Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов сообщил о своём решении презентовать на закрытии этого крупного фестиваля кинокартину режиссёра Павла Лунгина "Братство", отметив, что данный фильм станет мировой премьерой несмотря на то, что она вызвала неоднозначную реакцию, в том числе и среди членов Совфеда, которые сочли её "непатриотичной".

Политика Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.

Футбол Массимилиано Аллегри: «„Эмполи“ оказал сопротивление в первом тайме, мы не могли справиться с их формой» Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 29-го тура серии А с «Эмполи» (1:0). «Эмполи» оказал сопротивление в первом тайме, мы не могли справиться с их формой.

Происшествия «Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.

Происшествия В частной клинике в Мехико произошел взрыв Как минимум 14 человек пострадали в субботу при взрыве в частной клинике в районе Венустиано-Карранса в Мехико.

Спорт Логинов пройдет медобследование после чемпионата России В субботу на чемпионате России Логинов одержал победу в гонке преследования.

Шоу-бизнес Мария Максакова: «Мама не хотела меня рожать» Максакова призналась, что могла бы вообще не родиться, если бы отец не настоял на своем, так как ее мать не хотела ребенка.

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Шоу-бизнес Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.

Происшествия Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.

Политика Джо Байден ответил на обвинения в домогательствах Бывший вице-президент США Джо Байден, которого экс-член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила в домогательствах, заявил, что не помнит детали этого инцидента.

Армия и оружие Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.

Единоборства Прайс досрочно победил Али, соперник его укусил Прайс уверенно перерабатывал соперника на протяжении почти пяти раундов, хотя и сам изредка пропускал тяжёлые удары.