Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газаРИА Новости вчера в 09:22

с чего всё началось

Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе, уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков.

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Политика На Украине начались президентские выборы На Украине начался первый тур президентских выборов.

Происшествия Вертолет совершил вынужденную посадку в Татарстане, пострадавших нет Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Пестречинском районе Татарстана в субботу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.

Экономика Какие законы вступают в силу 1 апреля 2019 года Изменения законодательства касаются ОСАГО, страхования жизни, пенсий и НДС 1 апреля 2019 года в России вступят в силу несколько изменений в законодательство, которые касаются страхования жизни, ОСАГО и пенсий.

Экономика Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.

Политика Порошенко напомнил о прекращении договора о дружбе с Россией Президент Украины Пётр Порошенко напомнил гражданам страны, что 1 апреля договор о дружбе с Россией утрачивает силу.

Политика Путин подписал указ о начале весеннего призыва Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.

Происшествия Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.

Игры Приставка Sega Mega Drive Mini появится в продаже в сентябре Продажи игровой приставки Sega Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября. Об этом сообщили представители компании-производителя.

Политика В оккупированной ВСУ части Донбасса ажиотажа на избирательных участках нет Жители оккупированной киевскими карателями части Донбасса не торопятся идти на избирательные участки для голосования за нового президента Украины.

Шоу-бизнес Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу» В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.

Происшествия Спорткомплекс «Олимпийский» загорелся в Москве В спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве начался пожар, об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Экономика Правила зачисления зарплаты в России могут измениться Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.

Общество Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.

Происшествия На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой более 2 км В Елизовском районе Камчатки вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 2,3 км.

Политика Порошенко запустил «поезд для орков» перед выборами Кроме того, в день тишины перед выборами Порошенко устроил публичный молебен.

Наука Ученые предсказали отсутствие льда в Арктике летом Льды в Арктике тают быстрее, чем предполагалось, и с 2030 годов летом здесь уже не будет ледяного покрова, пишет немецкий журнал Focus Online со ссылкой на исследования программы ООН по защите окружающей среды.