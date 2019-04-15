Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотраИнтерфакс 05:01

Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра

Коммерсантъ05:34

Правительство не поддержало идею видеофиксации техосмотра

Телеканал 360°08:26

В Федерации автовладельцев оценили отказ от идеи видеофиксации техосмотра

RT на русском12:17

Правительство отказалось от идеи ввести видеофиксацию техосмотров

Московский Комсомолец05:57

В России отказались от видеофиксации техосмотра

РИА Новости11:55

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Интерфакс05:01

В правительстве отказались от идеи видеофиксации техосмотра

Говорит Москва05:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В ХМАО нашли двух детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды

Мать оставляла двоих детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды в городе Мегион (ХМАО), возбуждены два уголовных дела, сообщает в понедельник местный отдел МВД.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Происшествия

За распространение видео теракта в мечети под суд пошли шесть человек

В Новой Зеландии шесть человек предстанут перед судом по обвинению в распространении видео теракта в мечети, в результате которого погибли 50 человек.
Обновлено в 12:19
Музыка

Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя

Обновлено в 12:16
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Спорт

Ралли «Дакар» в 2020 году пройдет в Саудовской Аравии

Ралли-рейд "Дакар" в 2020 году примет Саудовская Аравия, сообщает официальный сайт соревнований.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Тайну появления сына Сергея Зверева раскрыл Малахов

Обновлено в 04:44
Политика

Порошенко предложил Зеленскому новое время для дебатов 19 апреля

Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:56
Политика

Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 11:39
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Жители Казани приняли концерт Макса Коржа за землетрясение

Обновлено в 07:43
Происшествия

В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского

Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено в 08:06
Авто

Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры

В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 07:18
Политика

На Украине появились билборды с фото Порошенко и надписью «Конец»

В полиции заявили, что политическая реклама размещена с нарушением законодательства Билборды с фотографией затылка действующего президента Украины Петра Порошенко и надписью "Конец" появились на улицах ряда украинских городов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:48
Гаджеты

Ноутбук Honor MagicBook выходит в России

Компания Huawei объявила о старте российских продаж ноутбука Honor MagicBook, который был представлен еще год назад.
Обновлено в 10:27
Кино

Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову

Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.
Обновлено в 07:36
Космос

Над пустыней Мохаве пролетел самолет с размахом крыльев в 117 метров

Уточняется, что в своем первом рейсе над американской пустыней Мохаве лайнер достиг скорости 304,17 км/ч.
Обновлено в 06:03
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Политика

Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны

Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
Политика

Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве

Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32
Политика

Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек

В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей

Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи.
Обновлено в 00:11
Транспорт

Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»

Обновлено в 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное