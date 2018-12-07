Запуск программы планировался на 2018 год или 2019 год. По мнению Пономарева, реализация этого предложения будет стимулировать внутренний спрос и развитие перерабатывающих отраслей. "Такие карточки необходимо вводить, как показывает практика", - отметил он.

с чего всё началось

Правительство передумало реализовывать проект по внедрению системы продуктовых карточек в 2019 году. Об этом рассказал член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев, сообщает ТАСС.

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