Политика
Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиянVSE42 Новости 05:51
Кабмин не поддержал идею введения в России штрафов для чиновников, которые оскорбили граждан. Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
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Гаджеты
Россияне начали распродавать смартфоны Huawei
Предложений о продаже смартфонов китайского производителя стало больше на 11%, тогда как поиск продукции Huawei снизился на 7%, рассказал представитель сайта с объявлениями «Юла».
Обновлено в 09:11
Общество
Улюкаев решил развестись с женой
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
Обновлено в 10:11
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Музыка
95 лет назад родился Шарль Азнавур
Обновлено в 06:07
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2
В Ставропольском крае во время взлета загорелся самолет Ан-2, который направлялся на сельскохозяйственные работы.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Энергетика
Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей
Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Политика
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Обновлено в 10:33
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым
Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку
В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что содержащийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил о прекращении голодовки.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Общество
В Москве 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Обновлено в 06:31
Игры
Над мобильной League of Legends работают уже больше года
Обновлено в 09:59
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Гаджеты
Microsoft выпустила новое обновление ОС Windows 10
Microsoft выпустила очередное обновление своей операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика
Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США
Сегодня цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США.
Обновлено в 01:08
Кино
Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах
Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Брандта
Обновлено в 10:15
Политика
Теневые труженики Бельгии требуют равных прав с людьми других профессий
В преддверии парламентских выборов в Бельгии, которые запланированы на 26 мая, свой пакет требований к политическим партиям представила Бельгийская ассоциация в защиту прав работников сферы сексуальных услуг.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
В ООН указали на критически высокий риск начала ядерной войны
"Риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны", - говорит Дван.
Обновлено в 10:54
Гаджеты
Huawei лишат процессоров для новых смартфонов
Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 07:05
Авто
Появилась информация о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Общество
Россияне назвали лучших и худших соседей
Пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком рассматриваются россиянами как наиболее желательные соседи.
Обновлено в 10:07