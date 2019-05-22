Политика

Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиянVSE42 Новости 05:51

Кабмин не поддержал идею введения в России штрафов для чиновников, которые оскорбили граждан. Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
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Законопроект об оскорблении избирателей не нашел поддержки в кабмине

Царьград02:09

В кабмине не поддержали штрафы для чиновников за оскорбление граждан

РБК04:12

В правительстве отклонили законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление избирателей

Znak.com02:10

Правительство отказалось поддержать законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан

Коммерсантъ08:06

Кабмин не одобрил законопроект КПРФ об оскорблении избирателей

News.ru01:33

В кабмине не поддержали законопроект КПРФ о штрафах за оскорбление избирателей

ТАСС01:08

В правительстве не поддержали законопроект о штрафах за оскорбление избирателей

Говорит Москва01:31
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В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян

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«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
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Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
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Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
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Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку

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Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
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Общество

В Москве 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
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Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
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Microsoft выпустила новое обновление ОС Windows 10

Microsoft выпустила очередное обновление своей операционной системы Windows 10.
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Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Сегодня цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США.
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Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах

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Армия и оружие

В ООН указали на критически высокий риск начала ядерной войны

"Риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны", - говорит Дван.
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Huawei лишат процессоров для новых смартфонов

Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
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Появилась информация о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
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Пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком рассматриваются россиянами как наиболее желательные соседи.
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