Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиянVSE42 Новости 05:51

Кабмин не поддержал идею введения в России штрафов для чиновников, которые оскорбили граждан. Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что содержащийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил о прекращении голодовки.

Происшествия Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.

Кино Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет Режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино, которому 27 марта исполнилось 56 лет, до прошлого года оставался убежденным холостяком.

Авто Toyota возродит минивэн Granvia Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.

Происшествия Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.

Хоккей Хоккеисты России обыграли сборную Швеции на чемпионате мира Со счетом 7:4 завершилась встреча сборной России и команды Швеции в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира в Братиславе 21 мая, сообщает Федерация хоккея России.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Ростовского блогера оштрафовали в Тюмени за встречу с подписчиками Блогера из Ростова Виктора Моца оштрафовали на 15 тысяч рублей в Тюмени, сообщает портал 72.RU.

Происшествия Расследованием ЧП на Солнцевской линии метро займется спецкомиссия Расследованием причины инцидента на Солнцевской линии московского метро занимается специально собранная экспертная комиссия, по итогам все данные будут представлены, сообщил журналистам заместитель мэра, руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

Авто Эксперты назвали шесть лучших авто с высоким дорожным просветом Высоким клиренсом может похвастаться далеко не каждый внедорожник. Дорожный просвет у Infiniti QX80 составляет 234 миллиметра.

Экономика Bloomberg назвало самого богатого человека в истории Нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков, является самым богатым человеком в истории.

Путешествия Крым принял первый миллион туристов в 2019 году Крым принял первый миллион туристов. Об этом в среду, 22 мая, журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Наука Вороны могут заражать друг друга плохим настроением Ученые из Венского университета провели исследование и выяснили, что вороны способны оказывать эмоциональное воздействие на своих сородичей, причем, как правило, исключительно негативное.

Политика Зеленский пожаловался на президентское кресло Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.

Гаджеты Huawei лишат процессоров для новых смартфонов Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.

Транспорт РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.

Политика Ляшко пообещал «дону Корлеону» Зеленскому, что тот плохо кончит Как следует из трансляции "Страна.ua", политик заявил, что новый глава государства "посадил свое окружение на потоки", в связи с чем сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем, боссом мафии доном Корлеоне, а также назвал "агентом Москвы".

Игры THQ Nordic купила студию Piranha Bytes, известную по Gothic и Risen Вместе со студией THQ Nordic получила права на всю ее интеллектуальную собственность, включая серии Gothic и Risen.

Космос NASA запустит микроорганизмы в дальний космос Изучение реакции клеток на радиацию позволит лучше понять возможные риски для человека при длительных перелетах в условиях дальнего космоса.

Шоу-бизнес Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.

Религия Православные отмечают День Николая Чудотворца Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.

Политика Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".

Происшествия Против главврача больницы в Первоуральске возбудили дело Прокуратура Свердловской области открыла дело об административном нарушении против главного врача Городской больницы Первоуральска после проверки больничного травмпункта, где как сообщали СМИ, пенсионерка на коленях спускалась по лестнице.

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.