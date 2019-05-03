Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»iReactor вчера в 05:18
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
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В правительстве отрицают родство Светланы Медведевой и руководителей агрохолдинга «Мираторг»
Эхо Москвывчера в 12:04
В кабмине опровергли родственные связи супруги Медведева с владельцами «Мираторга»
Говорит Москвавчера в 02:28
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