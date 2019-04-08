Экономика
Правительство определило правила продажи ТрансКонтейнераРЖД-Партнер 01:57
Согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акции "ТрансКонтейнера" был отправлен 5 апреля вице-премьером Максимом Акимовым первому вице-премьеру Антону Силуанову, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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Наука
Ученые узнали о влиянии сахара на настроение
Вредное влияние распространившейся с поп-культурой идеи о позитивном влиянии сахара на настроение отметил сотрудник Университета Гумбольдта в Берлине Константинос Мантантзис.
Обновлено 06 апреля в 14:50
Экономика
FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики
Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления».
Обновлено вчера в 11:07
Хоккей
В серии ЦСКА и СКА всё решит седьмой матч
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев
В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Польские учителя начали бессрочную забастовку
Из-за акции протеста под угрозой оказалось проведение школьных экзаменов Преподаватели в Польше объявили бессрочную забастовку до тех пор, пока правительство не примет решение о повышении заработной платы, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено вчера в 12:34
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Обновлено вчера в 16:33
Политика
ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ
Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 04:01
Политика
Хабиров рассказал о новых кадровых назначениях в Башкирии
На оперативном совещании в правительстве Башкирии 8 апреля врио главы республики Радий Хабиров сообщил о новых кадровых назначениях.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В подмосковной Коломне произошел хлопок газа в жилом доме
Утром в понедельник в подмосковной Коломне произошел взрыв газо-воздушной смеси в одной из квартир многоквартирного жилого дома.
Обновлено в 03:59
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье
Роман Старовойт посетил курский онкодиспансер
Сегодня врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил региональный онкологический диспансер.
Обновлено вчера в 14:22
Кино
Десятки человек пришли проститься с актером Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началось в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета
«Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу
Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
В Омске избили участника «Дома-2» Романа Гриценко
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ
Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Порошенко уволил замглавы своей администрации
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отставке заместителя главы своей администрации Алексея Филатова.
Обновлено в 03:48