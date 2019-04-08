Правительство определило правила продажи ТрансКонтейнераРЖД-Партнер 01:57

Согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акции "ТрансКонтейнера" был отправлен 5 апреля вице-премьером Максимом Акимовым первому вице-премьеру Антону Силуанову, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Наука Ученые узнали о влиянии сахара на настроение Вредное влияние распространившейся с поп-культурой идеи о позитивном влиянии сахара на настроение отметил сотрудник Университета Гумбольдта в Берлине Константинос Мантантзис.

Экономика FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления».

Политика Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Общество Польские учителя начали бессрочную забастовку Из-за акции протеста под угрозой оказалось проведение школьных экзаменов Преподаватели в Польше объявили бессрочную забастовку до тех пор, пока правительство не примет решение о повышении заработной платы, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Актрису Аллу Демидову госпитализировали Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".

Политика ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.

Политика Хабиров рассказал о новых кадровых назначениях в Башкирии На оперативном совещании в правительстве Башкирии 8 апреля врио главы республики Радий Хабиров сообщил о новых кадровых назначениях.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Происшествия В подмосковной Коломне произошел хлопок газа в жилом доме Утром в понедельник в подмосковной Коломне произошел взрыв газо-воздушной смеси в одной из квартир многоквартирного жилого дома.

Политика В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.

Политика Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.

Здоровье Роман Старовойт посетил курский онкодиспансер Сегодня врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил региональный онкологический диспансер.

Кино Десятки человек пришли проститься с актером Алексеем Булдаковым Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началось в Доме кино в Москве.

Армия и оружие В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Армия и оружие ИГ опубликовало видео с телами российских военных Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.

Политика Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета «Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.

Политика Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.