Экономика

Правительство определило правила продажи ТрансКонтейнераРЖД-Партнер 01:57

Согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акции "ТрансКонтейнера" был отправлен 5 апреля вице-премьером Максимом Акимовым первому вице-премьеру Антону Силуанову, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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«Коммерсантъ» выяснил условия продажи контроля в «Трансконтейнере»

РБК02:10

Правительство определило правила продажи ТрансКонтейнера

РЖД-Партнер01:57

СМИ сообщили детали проекта директивы по продаже «Трансконтейнера»

Ведомостивчера в 22:25

«Трансконтейнер» снимают с гарантии

Коммерсантъвчера в 18:07
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Наука

Ученые узнали о влиянии сахара на настроение

Вредное влияние распространившейся с поп-культурой идеи о позитивном влиянии сахара на настроение отметил сотрудник Университета Гумбольдта в Берлине Константинос Мантантзис.
Обновлено 06 апреля в 14:50
Экономика

FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики

Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления».
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

Обновлено в 02:32
Хоккей

В серии ЦСКА и СКА всё решит седьмой матч

Обновлено вчера в 12:33
Политика

Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев

В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено вчера в 20:51
Общество

Польские учителя начали бессрочную забастовку

Из-за акции протеста под угрозой оказалось проведение школьных экзаменов Преподаватели в Польше объявили бессрочную забастовку до тех пор, пока правительство не примет решение о повышении заработной платы, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие

Армия Хафтара установила контроль над военным лагерем Ярмук

Обновлено в 02:40
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Обновлено вчера в 16:33
Политика

ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ

Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 04:01
Политика

Хабиров рассказал о новых кадровых назначениях в Башкирии

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 8 апреля врио главы республики Радий Хабиров сообщил о новых кадровых назначениях.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В подмосковной Коломне произошел хлопок газа в жилом доме

Утром в понедельник в подмосковной Коломне произошел взрыв газо-воздушной смеси в одной из квартир многоквартирного жилого дома.
Обновлено в 03:59
Политика

В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России

В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Политика

Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье

Роман Старовойт посетил курский онкодиспансер

Сегодня врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил региональный онкологический диспансер.
Обновлено вчера в 14:22
Кино

Десятки человек пришли проститься с актером Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началось в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Гаджеты

Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»

Обновлено вчера в 15:25
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено вчера в 17:55
Политика

Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета

«Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:55
Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу

Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

В Омске избили участника «Дома-2» Романа Гриценко

Обновлено вчера в 22:41
Политика

Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ

Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Порошенко уволил замглавы своей администрации

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отставке заместителя главы своей администрации Алексея Филатова.
Обновлено в 03:48
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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