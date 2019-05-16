Энергетика
Правительство определило порядок компенсации за грязную нефтьНовые Известия 16 мая в 15:14
Конкретных списков нефтяных компаний Белоруссии, которым планируется выплатить компенсации из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», пока нет. «Всем, кто докажет, что у них есть реальные убытки, конечно, [«Транснефть»] будет компенсировать», — приводит слова Козака «РИА Новости».
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Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по оценке ущерба от ЧП с «Дружбой»
RT на русском16 мая в 13:32
Обязанность возместить ущерб за поставки грязной нефти возложили на «Транснефть»
Говорит Москва16 мая в 13:46
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