Политика
Правительство оппонентов Додона в Молдавии уходит в отставкуГазета.Ru вчера в 13:41
Вице-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Чеботарь заявил, что правительство Павла Филипа, прежнего премьер-министра страны, все же уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом можно преодолеть политический кризис, в который скатилась страна в конце прошлой недели.
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Додон: руководство Демпартии после отставки может попытаться уехать из Молдовы
Sputnik Молдовавчера в 13:05
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