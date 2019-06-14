Политика

Правительство оппонентов Додона в Молдавии уходит в отставкуГазета.Ru 13:41

Вице-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Чеботарь заявил, что правительство Павла Филипа, прежнего премьер-министра страны, все же уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом можно преодолеть политический кризис, в который скатилась страна в конце прошлой недели.
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