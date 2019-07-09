Экономика

Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГОВедомости 13:32

Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине.
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Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

Коммерсантъ14:35

Правительство РФ одобрило законопроект о втором этапе либерализации закона об ОСАГО

Интерфакс - Россия10:23

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

РИА Новости11:15

Правительство одобрило законопроект об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО

ТАСС09:39

Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО

Ведомости13:32

Нарушителей ждет неприятный сюрприз при оформлении ОСАГО

CarsGuru.net05:22

Кабмин РФ обсудит проект об индивидуализации тарифа ОСАГО

ПРАЙМвчера в 17:19
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Политика

Путин поговорил с Зеленским по телефону

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
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Армия и оружие

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

«Краснодар» близок к подписанию шведского форварда Берга

"Краснодар" хочет подписать соглашение со шведским нападающим Маркусом Бергом.
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Общество

«Нам тут дураки не нужны!» Что происходит в Оренбурге с формированием 10-11х классов

Сразу несколько родительских групп заявили о дискриминации детей при формировании 10-11-х классов в некоторых школах Оренбурга.
Обновлено в 08:13
Политика

Президент освободил от должности губернатора Севастополя

Президент России подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, передает "Россия 24".
Обновлено в 11:59
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Обновлено в 11:57
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Футбол

Лещук продлил контракт с «Динамо»

"Динамо" продлило соглашение с голкипером Игорем Лещуком. Об этом заявил спортивный директор клуба Роман Орещук.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением лишить правительство Украины, работавшее с 2014 года, возможности управлять государством.
Обновлено в 09:39
Экономика

В ЦБ РФ назвали предел комиссии за переводы в Системе быстрых платежей

Комиссия за транзакции в созданной Центробанком РФ Системе быстрых платежей (СБП), предназначенной для оплаты товаров в магазинах и услуг по QR-кодам, составит 0,2-0,7% от общей суммы оплаты.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Финансы

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре

В Краснодаре произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:50
Политика

Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:48
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

С вероятность 90 процентов через десять лет исчезнут такие профессии, как охранник, технический переводчик, водитель и продавец, пояснил он.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Орле сотрудница полиции осуждена на два года за халатность

Обновлено в 14:28
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России

«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено в 13:57
Политика

Власти Украины приняли закон о химической кастрации педофилов

Верховная рада Украины приняла закон о принудительной химической кастрации педофилов. Об этом сообщает агентство новостей РИА.
Обновлено в 09:51
Интернет

В работе Twitter произошел сбой

Вместо ленты появляется сообщение о технической ошибке. В компании сообщения о сбое в работе сервиса пока не прокомментировали.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив

Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено в 14:30
Здоровье

Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Глава ДНР заявил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Обновлено в 13:08
Футбол

«Нефтчи» победил «Сперанца Ниспорены», «Динамо» разгромило «Энгордань»

Азербайджанский "Нефтчи" победил в Кишиневе молдавский "Сперанца Ниспорены" со счетом 3:0. Голы в составе "Нефтчи" забили Эмин Махмудов (16-я минута, с пенальти), Стивен Жозеф-Монроз (35-я минута) и Рахман Гаджиев (76-я минута).
Обновлено в 15:08
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
Обновлено в 11:20
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