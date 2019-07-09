Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГОВедомости 13:32
Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине.
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Правительство РФ одобрило законопроект о втором этапе либерализации закона об ОСАГО
Интерфакс - Россия10:23
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
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В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.
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