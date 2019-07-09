Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГОВедомости 13:32
Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Политика
Зеленский выступил против федерализации Украины
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Обновлено в 16:08
Происшествия
В Калифорнии два подростка попытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка попытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра Vallecitos GE Hitachi в Калифорнии, но были задержаны, сообщили РИА Новости в полиции округа Аламеда.
Обновлено в 15:56
Общество
Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции
Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.
Обновлено в 13:07
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
Общество
Мужчин-арабов назвали главными жертвами сексуального насилия
В Ираке 39% мужчин отметили, что они стали жертвами устных оскорблений сексуального характера, а каждый пятый подвергался физическому сексуальному насилию.
Обновлено в 12:20
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Общество
Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»
Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
Обновлено в 10:27
Происшествия
Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец»
Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено 09 июля в 13:28
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Единоборства
Боксер Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 4%
Минтруд предложил увеличить на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения по итогам второго квартала 2019 года, говорится в документе на портале для публикации проектов нормативных актов.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
ООН призвала не допустить новой эскалации в Ормузском проливе
ООН предупреждает, что новая конфронтация в Ормузском проливе может иметь катастрофичные последствия.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
Обновлено в 16:03
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма
На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.
Обновлено в 03:44
Гаджеты
Цены на iPhone 7 в России упали на 50%
Прошло 3 года с момента выпуска iPhone 7 в России, в чем есть свои плюсы. Цены на смартфон упали практически на 50% от начальной стоимости.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Nokia X7 2018 и Xiaomi Mi 6X названы самыми горячими смартфонами
Первый продемонстрировал рекорд в абсолюте – нагрев составил 40,16°, второй занял верхнюю строчку рейтинга нагрева в течение суток – его средняя температура за 24 часа составила 36,41°. В перечне самых горячих смартфонов присутствуют также Nokia X71, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Black Shark Helo, Nokia 7 Plus, Meizu Note9.
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Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:35
Политика
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Авто
Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил
Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено в 12:14
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Здоровье
В минздраве Татарстана предупредили об опасности арбузов
Министерство здравоохранения Татарстана выступило с обращением по поводу начала сезона продажи арбузов.
Обновлено в 13:51
Здоровье
Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье
В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.
Обновлено в 13:50
Финансы
Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода
Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.
Обновлено в 10:21