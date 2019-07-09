Экономика

Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГОВедомости 13:32

Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине.
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Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

Эхо Москвы15:30

Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

Коммерсантъ14:35

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

РИА Новости11:15

Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО

Ведомости13:32

Правительство одобрило законопроект об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО

ТАСС09:39

Нарушителей ждет неприятный сюрприз при оформлении ОСАГО

CarsGuru.net05:22

Кабмин РФ обсудит проект об индивидуализации тарифа ОСАГО

ПРАЙМвчера в 17:19
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Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
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Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец»

Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
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Интернет

В работе Twitter произошел сбой

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Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку

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Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

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В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
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Цены на iPhone 7 в России упали на 50%

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