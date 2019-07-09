с чего всё началось

Законопроект предусматривает расширенные тарифы для разных категорий автомобилей, отмену зависимости мощности транспорта от стоимости ОСАГО и увеличение выплат при ущербе до двух миллионов рублей.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Происшествия В Сургуте назначен новый руководитель УМВД Сегодня в рамках совещания по итогам первого полугодия начальник УМВД по ХМАО Василий Романица представил нового руководителя сургутского управления МВД.

Происшествия Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.

Авто Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.

Армия и оружие Иностранцы заинтересовались российским «Каракуртом» Делегации из Объдиенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Таиланда и Вьетнама проявили интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 «Каракурт» и фрегату «Гепард-3,9». Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького.

Энергетика «Нафтогаз» в июле снизит цену на газ для населения на 11,7% НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизит цену на газ для населения на 11,7% — до 190 долларов за тысячу кубометров без НДС, заявил в четверг глава компании Андрей Коболев.

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