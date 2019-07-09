Экономика

Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГОКапитал страны вчера в 16:00

Законопроект предусматривает расширенные тарифы для разных категорий автомобилей, отмену зависимости мощности транспорта от стоимости ОСАГО и увеличение выплат при ущербе до двух миллионов рублей.
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с чего всё началось
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила
 пресс-служба Минфина.
Коммерсантъвчера в 14:35

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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

URA.Ruвчера в 18:05

Нарушителей ждет неприятный сюрприз при оформлении ОСАГО

CarsGuru.netвчера в 05:22

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО

РБКвчера в 17:07

Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

Коммерсантъвчера в 14:35

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

РИА Новостивчера в 11:15

Правительство одобрило законопроект об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО

ТАССвчера в 09:39

Эксперт: ОСАГО в РФ может стать дешевле после либерализации, как было в других странах

ПРАЙМвчера в 20:30
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Сургуте назначен новый руководитель УМВД

Сегодня в рамках совещания по итогам первого полугодия начальник УМВД по ХМАО Василий Романица представил нового руководителя сургутского управления МВД.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Авто

Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка

За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Футбол

«Тамбов» презентовал форму на новый сезон

Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Иностранцы заинтересовались российским «Каракуртом»

Делегации из Объдиенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Таиланда и Вьетнама проявили интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 «Каракурт» и фрегату «Гепард-3,9». Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького.
Обновлено в 07:39
Энергетика

«Нафтогаз» в июле снизит цену на газ для населения на 11,7%

НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизит цену на газ для населения на 11,7% — до 190 долларов за тысячу кубометров без НДС, заявил в четверг глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

В аэропорту Краснодара за дебош задержан актер Тимур Ефременков

Обновлено в 04:15
Кино

Путин поздравил Лунгина с 70-летием

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:41
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Политика

СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.
Обновлено в 04:56
Авто

Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей

Обновлено вчера в 05:27
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Транспорт

Путепровод в Реутове сдадут в сентябре

После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает "360".
Обновлено в 07:14
Спорт

Россиянка Ильиных не отобралась в финал ЧМ по водным видам спорта

Россиянка Кристина Ильиных показала третий результат в квалификации на метровом трамплине на чемпионат мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Российская туристка попала в психбольницу на Бали

Обновлено вчера в 06:13
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол

Полузащитник «Фейеноорда» Тапиа отказался от перехода в «Локомотив»

Полузащитник «Фейеноорда» Ренато Тапиа отказался переходить в состав «Локомотива».
Обновлено в 03:33
Политика

Зеленский открыл Чернобыльскую зону отчуждения для туристов

Обновлено вчера в 03:07
Шоу-бизнес

Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца

На прошлое Рождество 46-летняя Хайди Клум поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью: она сказала «да» своему возлюбленному, 29-летнему Тому Каулитцу, с которым до этого встречалась год.
Обновлено в 07:30
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Кино

Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев»

Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.
Обновлено в 06:49
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору шашлыка

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору готового шашлыка в магазине для тех, кто не хочет мариновать мясо самостоятельно.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Удар молнии убил женщину в Челябинской области

Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
Обновлено в 03:17
Общество

Названы вузы с самыми богатыми выпускниками

Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов.
Обновлено в 07:26
Политика

Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера

На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Краснодарский край выполнил план по весеннему призыву на 103%

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и военный комиссар Кубани Александр Кузнецов поговорили об итогах весеннего призыва в регионе по состоянию на 12 июля.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома

Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
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