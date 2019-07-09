Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГОКапитал страны вчера в 16:00
Законопроект предусматривает расширенные тарифы для разных категорий автомобилей, отмену зависимости мощности транспорта от стоимости ОСАГО и увеличение выплат при ущербе до двух миллионов рублей.
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с чего всё началось
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина.Коммерсантъвчера в 14:35
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Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Сургуте назначен новый руководитель УМВД
Сегодня в рамках совещания по итогам первого полугодия начальник УМВД по ХМАО Василий Романица представил нового руководителя сургутского управления МВД.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Авто
Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка
За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Футбол
«Тамбов» презентовал форму на новый сезон
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Иностранцы заинтересовались российским «Каракуртом»
Делегации из Объдиенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Таиланда и Вьетнама проявили интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 «Каракурт» и фрегату «Гепард-3,9». Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького.
Обновлено в 07:39
Энергетика
«Нафтогаз» в июле снизит цену на газ для населения на 11,7%
НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизит цену на газ для населения на 11,7% — до 190 долларов за тысячу кубометров без НДС, заявил в четверг глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 10:39
Кино
Путин поздравил Лунгина с 70-летием
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:41
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Политика
СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.
Обновлено в 04:56
Авто
Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей
Обновлено вчера в 05:27
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Транспорт
Путепровод в Реутове сдадут в сентябре
После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает "360".
Обновлено в 07:14
Спорт
Россиянка Ильиных не отобралась в финал ЧМ по водным видам спорта
Россиянка Кристина Ильиных показала третий результат в квалификации на метровом трамплине на чемпионат мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Российская туристка попала в психбольницу на Бали
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Полузащитник «Фейеноорда» Тапиа отказался от перехода в «Локомотив»
Полузащитник «Фейеноорда» Ренато Тапиа отказался переходить в состав «Локомотива».
Обновлено в 03:33
Политика
Зеленский открыл Чернобыльскую зону отчуждения для туристов
Обновлено вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца
На прошлое Рождество 46-летняя Хайди Клум поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью: она сказала «да» своему возлюбленному, 29-летнему Тому Каулитцу, с которым до этого встречалась год.
Обновлено в 07:30
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Кино
Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев»
Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.
Обновлено в 06:49
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору шашлыка
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору готового шашлыка в магазине для тех, кто не хочет мариновать мясо самостоятельно.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Удар молнии убил женщину в Челябинской области
Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
Обновлено в 03:17
Общество
Названы вузы с самыми богатыми выпускниками
Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов.
Обновлено в 07:26
Политика
Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера
На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Краснодарский край выполнил план по весеннему призыву на 103%
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и военный комиссар Кубани Александр Кузнецов поговорили об итогах весеннего призыва в регионе по состоянию на 12 июля.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56