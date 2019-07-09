с чего всё началось

Законопроект предусматривает расширенные тарифы для разных категорий автомобилей, отмену зависимости мощности транспорта от стоимости ОСАГО и увеличение выплат при ущербе до двух миллионов рублей.

Происшествия СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Спорт Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.

Политика Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Политика СМИ: Трамп приедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой Президент США Дональд Трамп приедет в Польшу 31 августа, чтобы 1 сентября принять участие в мемориальных мероприятиях, посвящённых 80-летию начала Второй мировой войны.

Баскетбол ЦСКА объявил об уходе Серхио Родригеса ЦСКА объявил о том, что по обоюдному согласию сторон московский клуб покинет защитник Серхио Родригес.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Авто Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.

Происшествия Российская школьница попала в больницу после укусов матери Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.

Театры В Петербурге умер актер Олег Дмитриев В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.

Политика Главу Счетной палаты края отправили в отставку Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.

Политика В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе украинских моряков и переговоры в нормандском формате.

Происшествия Удар молнии убил женщину в Челябинской области Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.

Наука Ученые нашли способ снизить риск развития рака По мнению ученых снизить риск развития рака может подавление Notum.

Финансы Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка подорожала к доллару США и евро.

Происшествия Россиянка попала в психбольницу на Бали На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Гаджеты Флагманские смартфоны OnePlus 7 Pro сами выключаются Владельцы флагманов OnePlus 7 Pro активно начали жаловаться на внезапные отключения смартфонов.

Политика Конгресс США одобрил санкции против госдолга России Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.

Происшествия МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.

Политика Еще один заместитель Чайки подал в отставку Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.

Авто Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.

Политика США могут ввести санкции против Китая из-за импорта иранской нефти Отмечается, что, по данным американских чиновников, компании из КНР в июне приобрела более одного миллиона баррелей иранской нефти, что является нарушением санкций США против Ирана.

Общество ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.

Политика Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.