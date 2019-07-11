Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГОЭхо Москвы вчера в 15:30
В ведомстве пояснили, что поправка отменит зависимость цены ОСАГО от мощности автомобиля и места его использования и увеличит выплаты за вред жизни и здоровью.
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с чего всё началось
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина.Коммерсантъвчера в 14:35
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Политика
Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 04:59
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами
Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
Обновлено в 03:59
Космос
Первым делом — космолеты. Челябинские студенты собираются исследовать астероиды
Юные челябинцы собираются исследовать астероиды. Сегодня ученики «Кванториума» представили членам жюри собственные летающие аппараты.
Обновлено в 04:16
Экономика
Центробанк предложил отложить реформу накопительной пенсии
ЦБ предлагает перенести публичное обсуждение законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщает РБК.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Пойманный на взятке замглавы Пенсионного фонда признал вину
Алексей Иванов уже подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Российская школьница попала в больницу после укусов матери
Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
В отношении отца сестер Хачатурян возбуждено дело
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ
Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.
Обновлено в 02:58
Политика
Офис Зеленского прокомментировал информацию об обысках
Государственное бюро расследований (ГБР) не проводило следственных действий в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:13
Политика
Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив
Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено вчера в 14:30
Интернет
Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам
Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Россиянка попала в психбольницу на Бали
На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС
Обновлено в 04:20
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Экономика
ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках
Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе сделала тройной аксель на полу
Обновлено в 05:08
Политика
Константинополь обложил новую украинскую церковь данью
Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой
11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Политика
В Швеции обвинили Россию в желании захватить Донбасс
Политик обратил внимание на то, что жители ДНР и ЛНР, получив гражданство России, могут сохранить паспорт самопровозглашенных республик и Украины.
Обновлено в 02:41
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31