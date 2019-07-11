Экономика

Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГОЭхо Москвы вчера в 15:30

В ведомстве пояснили, что поправка отменит зависимость цены ОСАГО от мощности автомобиля и места его использования и увеличит выплаты за вред жизни и здоровью.
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с чего всё началось
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина
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Коммерсантъвчера в 14:35

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Нарушителей ждет неприятный сюрприз при оформлении ОСАГО

CarsGuru.netвчера в 05:22

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

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Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО

РБКвчера в 17:07

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

РИА Новостивчера в 11:15

Эксперт предрек снижение стоимости ОСАГО

Известиявчера в 21:10

Либерализация тарифов ОСАГО: прогноз на снижение

Белфинанс09 июля в 09:51

Осенью страховой полис «ОСАГО» станет дороже для нарушителей ПДД

Car.ru09 июля в 05:30
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:17, Вашингтон
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Обновлено в 02:49
Политика

Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 04:59
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
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Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами

Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
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Космос

Первым делом — космолеты. Челябинские студенты собираются исследовать астероиды

Юные челябинцы собираются исследовать астероиды. Сегодня ученики «Кванториума» представили членам жюри собственные летающие аппараты.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

Обновлено в 02:59
Экономика

Центробанк предложил отложить реформу накопительной пенсии

ЦБ предлагает перенести публичное обсуждение законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщает РБК.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Пойманный на взятке замглавы Пенсионного фонда признал вину

Алексей Иванов уже подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Здоровье

850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Авто

Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбуждено дело

Обновлено вчера в 13:57
Политика

Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ

Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.
Обновлено в 02:58
Политика

Офис Зеленского прокомментировал информацию об обысках

Государственное бюро расследований (ГБР) не проводило следственных действий в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:13
Политика

Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив

Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено вчера в 14:30
Интернет

Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам

Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В аэропорту Краснодара задержали сыгравшего Овечкина актера

Обновлено в 05:08
Происшествия

Россиянка попала в психбольницу на Бали

На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС

Обновлено в 04:20
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Экономика

ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках

Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе сделала тройной аксель на полу

Обновлено в 05:08
Происшествия

В Минэкологии назвали точную причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Обновлено в 04:39
Политика

Константинополь обложил новую украинскую церковь данью

Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой

11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
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Политика

В Швеции обвинили Россию в желании захватить Донбасс

Политик обратил внимание на то, что жители ДНР и ЛНР, получив гражданство России, могут сохранить паспорт самопровозглашенных республик и Украины.
Обновлено в 02:41
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
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