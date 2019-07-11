с чего всё началось

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Политика Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.

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Политика В Швеции обвинили Россию в желании захватить Донбасс Политик обратил внимание на то, что жители ДНР и ЛНР, получив гражданство России, могут сохранить паспорт самопровозглашенных республик и Украины.