Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГОВедомости 13:32
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, сообщила пресс-служба Минфина.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Политика
В Судане предотвратили новый государственный переворот
Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
Музыка
Кустурица назвал главный аргумент русской культуры
Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Неизвестные попытались проникнуть на ядерный объект в США
Два человека предприняли попытку пробраться на территорию исследовательского центра с ядерным реактором "Вальеситос" под Сан-Франциско в штате Калифорния.
Обновлено в 14:43
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Двое россиян стали жертвами урагана в Греции
Двое граждан Чехии погибли, когда шторм снес их трейлер.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Театры
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет скончался актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:11
Политика
Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в четверг, что рассматривает возможность назначить своего сына, депутата Эдуардо Болсонару послом в США.
Обновлено в 17:51
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выступила против моды на венчания
Поплавская в своей колонке для «Летидор» призналась, что было время, когда, будучи в браке с Сергеем Гинзбургом, она созрела для венчания.
Обновлено в 13:51
Футбол
«Сочи» подписал контракт с Кудряшовым
Новичок Российской премьер-лиги "Сочи" подписал контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 18:06
Космос
Эксперт рассказал, была ли высадка на Луне постановкой
Обновлено в 07:00
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери
Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44
Армия и оружие
18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России
В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова стала участницей шоу «Форт Боярд»
Ольга Бузова, королева «Инстаграма», вновь удивила своих многомиллионных поклонников.
Обновлено вчера в 11:59
Здоровье
«Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни
44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.
Обновлено в 14:11
Общество
Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции
Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.
Обновлено в 13:07
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Обновлено в 16:00
Политика
Вслед за Овсянниковым: правительство Севастополя уйдет в отставку
По словам вице-спикера законодательного собрания города, новый руководитель будет формировать свою команду Правительство Севастополя будет отправлено в отставку.
Обновлено в 14:24
Теннис
Симона Халеп и Серена Уильямс сыграют в финале Уимблдона
Финал состоится в субботу, 13 июля. Для румынки это будет первый решающий матч на Уимблдоне в карьере.
Обновлено в 11:54
Общество
В Царское Село будут пускать только по паспорту
Как сообщается на сайте «Царского Села», в для детей младше 14 лет нужно вписывать данные свидетельства о рождении.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Задержанный замглавы ПФР Иванов признал вину
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов признал вину в инкриминируемых ему деяниях, заявил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:19
Политика
Вице-премьер Борисов отказался осматривать модель авианосца «Ламантин»
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, курирующий «оборонку», во время осмотра экспозиции Объединенной судостроительной корпорации на Международном военно-морском салоне в Петербурге не стал осматривать модель авианосца «Ламантин» (проект 11 430Э), представленный проектно-конструкторским бюро «Невское» (входит в ОСК), передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:56
Наука
Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли
Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.
Обновлено 09 июля в 22:41
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум
Министерство труда предложило повысить прожиточный минимум. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:33
Политика
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58