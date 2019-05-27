Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяныРБК 07:40

Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает «РИА Новости».

Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны

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