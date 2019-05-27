Экономика

Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяныРБК 07:40

Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает «РИА Новости».
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Правительство предложило распространить акцизы на электронные сигареты, кальяны и вейпы

Эхо Москвы14:00

Правительство одобрило проект об акцизах с продажи электронных сигарет

Телеканал 360°10:12

Кабмин предложил распространить акцизы на кальяны и электронные сигареты

ТАСС07:09

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

Интерфакс06:36

Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны

РБК07:40

Электронные сигареты становятся подакцизными товарами — законопроект

SM News27 мая в 15:27

Правкомиссия одобрила признание электронных сигарет подакцизными товарами

Rambler News Service27 мая в 12:30
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США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях

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Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна в следующий вторник, 4 июня.
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Происшествия

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Обновлено в 05:52
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

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Компания Jaguar Land Rover совместно со специалистами из Университета Глазго создали специальное рулевое колесо, которое способно подсказывать водителю, куда нужно ехать, не отвлекая его от дороги.
Обновлено в 08:50
Политика

Украинцам предложили стать кандидатами в депутаты от партии Зеленского

Окружение президента Украины Владимира Зеленского объявило поиск кандидатов в депутаты по мажоритарному округу, парламентарии будут баллотироваться от партии главы государства "Слуга народа".
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Происшествия

В ДТП в Мексике погибли не менее 20 человек

После удара автобус перевернулся и загорелся. В результате инцидента погибли не менее 20 человек, а еще 18 - пострадали.
Обновлено в 16:32
Политика

Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа

Обновлено в 10:47
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стресса

Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
Обновлено в 04:12
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
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Полное солнечное затмение ожидается в июле

ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
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Обновлено в 05:25
Политика

Глава ПЦУ Епифаний объявил изданные Киевским патриархатом документы недействительными

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил недействительными документы и распоряжения от имени так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 14:43
Политика

На Украине открыли дело по факту пропажи серверов

Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
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Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Общество

Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины

Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины, но и они сталкиваются с проблемами в обществе.
Обновлено в 15:11
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Происшествия

Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено вчера в 08:42
Энергетика

Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»

Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
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Серхио Рамос уедет в Китай из-за огромного долга

Испанские СМИ сообщают, что 33-летний капитан "Реала" имеет огромный долг перед "Banco Santander".
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Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
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Из-за постороннего предмета на путях произошел сбой в московском метро

Причиной сбоя стало то, что пассажир уронил на путь посторонний предмет.
Обновлено в 16:14
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

На Украине прекратили выпуск БТР-4 из евросоюзной стали

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