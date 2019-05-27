Экономика

Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяныРБК 07:40

Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает «РИА Новости».
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Правительство одобрило проект об акцизах с продажи электронных сигарет

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Кабмин предложил распространить акцизы на кальяны и электронные сигареты

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Правкомиссия одобрила признание электронных сигарет подакцизными товарами

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