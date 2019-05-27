Экономика

Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяныРБК 07:40

Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает «РИА Новости».
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Правительство одобрило проект об акцизах с продажи электронных сигарет

Телеканал 360°10:12

Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны

РБК07:40

Правкомиссия одобрила признание электронных сигарет подакцизными товарами

Rambler News Service27 мая в 12:30

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Дождь08:59

Электронные сигареты становятся подакцизными товарами — законопроект

SM News27 мая в 15:27

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

Интерфакс06:36
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко предложил пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями.
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Ранее сообщалось, что 27-летний сенегалец может перейти в "Реал".
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В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
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Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
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В Якутии директор детского дома Николай Харлампьев публично извинился перед мэром города Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым за то, что назвал его суперменом.
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На Урале выясняют, действительно ли у ветерана войны похитили квартиру

Следствие рассмотрит заявление, поступившее от 89-летней ветерана Великой Отечественной войны, инвалида II группы Прасковьи Рыжковой о том, что неизвестные переписали на себя ее 3-комнатную квартиру, сообщил РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.
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Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
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Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и микробы

Только один образец мясного фарша из 17, представленных на прилавках российских магазинов, удостоился высокой оценки экспертов организации Роскачество.
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Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

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Появилось фото обновленного Renault Duster для России

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Сторонники Саакашвили пришли встречать его в Борисполь

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Верховной суд Украины принял решение оставить без рассмотрения поданный иск о признании назначения юриста предпринимателя Игоря Коломойского Андрея Богдана главой администрации президента Украины противоречащим украинскому законодательству.
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