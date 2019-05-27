Экономика
Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяныРБК 07:40
Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правкомиссия одобрила признание электронных сигарет подакцизными товарами
Rambler News Service27 мая в 12:30
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Здоровье
Онищенко посоветовал пенсионерам жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко предложил пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями.
Обновлено в 13:09
Игры
Sony анонсировала дату релиза Death Stranding
Обновлено в 13:29
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Один рабочий погиб на комбинате в Мурманской области
Один человек погиб и еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу в результате несчастного случая на фабрике АНОФ-2 комбината "Апатит" в Мурманской области.
Обновлено в 13:26
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга Путина
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров сообщил в среду, что рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос за последние пять месяцев на четыре пункта.
Обновлено в 12:41
Игры
В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania
Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна в следующий вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:35
Футбол
Мане не собирается переходить в «Реал»
Ранее сообщалось, что 27-летний сенегалец может перейти в "Реал".
Обновлено в 10:39
Кино
Кончаловский раскритиковал гендерное равенство на фестивалях Европы
Режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы Каннского и Берлинского кинофестивалей.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Обновлено в 12:19
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Общество
В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра
В Якутии директор детского дома Николай Харлампьев публично извинился перед мэром города Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым за то, что назвал его суперменом.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Происшествия
На Урале выясняют, действительно ли у ветерана войны похитили квартиру
Следствие рассмотрит заявление, поступившее от 89-летней ветерана Великой Отечественной войны, инвалида II группы Прасковьи Рыжковой о том, что неизвестные переписали на себя ее 3-комнатную квартиру, сообщил РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Обновлено в 13:29
Энергетика
Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»
Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и микробы
Только один образец мясного фарша из 17, представленных на прилавках российских магазинов, удостоился высокой оценки экспертов организации Роскачество.
Обновлено в 09:02
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Экономика
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
Обновлено в 10:04
Музыка
София Никитчук снялась в эротическом клипе Анны Седоковой
Кроме Никитчук в видео снялись генеральный директор РМГ Сергей Балдин, боец MMA Владимир Минеев, модель plus size Юлия Рыбакова, фотограф Даниил Величко и блогер Лилия Абрамова.
Обновлено в 10:02
Политика
Путин предложил рассчитывать пенсии в России по-новому
Стоит отметить, что президент РФ предложил по-новому рассчитывать пенсии не только в России, но и в странах ЕЭАС, к этим странам относятся помимо России Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Обновлено в 10:09
Космос
Российские космонавты к юбилею Леонова вышли в открытый космос
Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека «Пирс» МКС в открытый космос.
Обновлено в 12:56
Политика
Сторонники Саакашвили пришли встречать его в Борисполь
Обновлено в 10:51
Политика
ВСУ отклонил иск о назначении главы администрации Богдана
Верховной суд Украины принял решение оставить без рассмотрения поданный иск о признании назначения юриста предпринимателя Игоря Коломойского Андрея Богдана главой администрации президента Украины противоречащим украинскому законодательству.
Обновлено в 12:28