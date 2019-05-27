Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяныРБК 07:40

Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает «РИА Новости».

Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны

Здоровье Онищенко посоветовал пенсионерам жить «чуть-чуть впроголодь» Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко предложил пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Происшествия Один рабочий погиб на комбинате в Мурманской области Один человек погиб и еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу в результате несчастного случая на фабрике АНОФ-2 комбината "Апатит" в Мурманской области.

Политика ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга Путина Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров сообщил в среду, что рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос за последние пять месяцев на четыре пункта.

Игры В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна в следующий вторник, 4 июня.

Кино Кончаловский раскритиковал гендерное равенство на фестивалях Европы Режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы Каннского и Берлинского кинофестивалей.

Политика Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.

Политика Китай лишит США редкоземельных металлов Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.

Общество В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра В Якутии директор детского дома Николай Харлампьев публично извинился перед мэром города Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым за то, что назвал его суперменом.

Происшествия В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.

Происшествия На Урале выясняют, действительно ли у ветерана войны похитили квартиру Следствие рассмотрит заявление, поступившее от 89-летней ветерана Великой Отечественной войны, инвалида II группы Прасковьи Рыжковой о том, что неизвестные переписали на себя ее 3-комнатную квартиру, сообщил РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Энергетика Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти» Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Общество Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и микробы Только один образец мясного фарша из 17, представленных на прилавках российских магазинов, удостоился высокой оценки экспертов организации Роскачество.

Общество Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.

Экономика Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».

Авто Появилось фото обновленного Renault Duster для России По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.

Музыка София Никитчук снялась в эротическом клипе Анны Седоковой Кроме Никитчук в видео снялись генеральный директор РМГ Сергей Балдин, боец MMA Владимир Минеев, модель plus size Юлия Рыбакова, фотограф Даниил Величко и блогер Лилия Абрамова.

Политика Путин предложил рассчитывать пенсии в России по-новому Стоит отметить, что президент РФ предложил по-новому рассчитывать пенсии не только в России, но и в странах ЕЭАС, к этим странам относятся помимо России Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Космос Российские космонавты к юбилею Леонова вышли в открытый космос Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека «Пирс» МКС в открытый космос.