Экономика
Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяныРБК 07:40
Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает «РИА Новости».
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Правкомиссия одобрила признание электронных сигарет подакцизными товарами
Rambler News Service27 мая в 12:30
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Энергетика
Минфин ответил на слова «Транснефти» о взрыве машины замминистра
Пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров объяснил слова главы Минфина о возможности компенсировать убытки «Транснефти» из-за ситуации с «грязной» нефтью за счет дивидендов.
Обновлено в 11:55
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Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
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Общество
Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем
В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.
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Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Общество
В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия
Обновлено в 08:49
Общество
ФАС возбудила дело в отношении «Почты России»
ФАС России возбудила дело против "Почты России", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Зеленский внес закон об импичменте в Раду
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Общество
Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ
Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.
Обновлено в 07:07
Общество
Курские школьники сдают ЕГЭ по математике
Обновлено в 03:14
Политика
Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Хоккей
Нападающий сборной Чехии Кубалик подписал контракт с «Чикаго»
«Чикаго Блэкхоукс» заключил однолетний контракт с нападающим Домиником Кубаликом, сообщает пресс-служба «ястребов».
Обновлено в 11:22
Происшествия
СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово
Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
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Британский суд заморозил недвижимость иностранца на 100 млн долларов
Высокого суда Лондона заморозил право собственности на три дома общей стоимостью 80 млн фунтов стерлингов (101 млн долларов), пока их владельцы не докажут происхождение средств на покупку недвижимости.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Политика
Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России
Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Энергетика
Новый подрядчик «Газпрома» получит первый крупный контракт от монополии
Первый подряд "Газпром" планирует заключить контракт на обустройство Харасавэйского месторождения на Ямале со своим новым единым подрядчиком — "Газстройпромом".
Обновлено в 11:04
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено вчера в 06:42
Футбол
Денисов завершил карьеру игрока
Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов завершил игровую карьеру.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора
48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.
Обновлено в 09:57