Экономика

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГОРБК вчера в 17:07

Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.
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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

РИА Новостивчера в 11:15

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

URA.Ruвчера в 18:05

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
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Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
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