Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Здоровье Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.

Экономика Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».

Политика Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Финансы Россия засекретила кредит на миллиард долларов За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.

Общество В отдаленных населенных пунктах Тулунского района проводят дезинфекцию Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) совместно с бригадами Роспотребнадзора приступили к дезинфекции отдаленных населенных пунктов Тулунского района Иркутской области, пострадавших от паводка, сообщил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ полковник Андрей Марченко.

Театры В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось 4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Политика Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).

Религия Православные отмечают день апостолов Петра и Павла Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.

Гаджеты 9 августа Huawei представит EMUI 10 Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.

Недвижимость В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Экономика Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Авто В Узбекистане наладили ручную сборку Lamborghini Два автомеханика-любителя из Самарканда планируют запустить серийное производство клонов Lamborghini Aventador.

Политика Обыски прошли в офисе Зеленского В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.

Происшествия На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.

Шоу-бизнес Алибасов представил доказательства отравления «Кротом» Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом». Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

Происшествия В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.

Экономика Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.

Армия и оружие Израильский ПТРК Spike провалил прошлогодние испытания в Индии Официальная версия, озвученная Нью-Дели, утверждала, что причиной отмены сделки, предусматривавшей покупку израильских ПТРК Spike, стало стремление отдать предпочтение собственной оружейной системе, разработанной Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).

Политика Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.

Баскетбол «Оклахома» согласовала обмен Уэстбрука в «Хьюстон» Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» согласовал обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Хьюстон Рокетс».

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.