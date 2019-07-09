Экономика

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГОРБК вчера в 17:07

Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.
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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

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