Экономика
Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГОРБК вчера в 17:07
Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.
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Происшествия
В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
В результате ДТП пострадали 12 человек, их доставили в больницы города для обследования.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
В МЮ шокированы ценником Лонгстаффа
Руководство "Манчестер Юнайтед" шокировано суммой, которую "Ньюкасл" потребовал за полузащитника Шона Лонгстаффа, утверждает источник.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию
Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году и с этого момента занимался вопросами IT-инфраструктуры и информатизации фонда.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества
Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Врач назвал необычный способ взбодриться от кофе
Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова рассказала, как взбодриться от кофе тем людям, которым этот напиток противопоказан, — в частности, гипертоникам и людям, у которых есть проблемы с сердцем.
Обновлено в 02:20
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психбольницу
Обновлено вчера в 21:55
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Игры
Valve будет экспериментировать в Steam Labs
Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений
ЦБ настаивает на переносе обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:19
Космос
Смерть на витке. Самая известная космическая «дворянка»
Пожалуй, самая известная в мире дворняжка погибла мучительной смертью.
Обновлено в 01:55
Общество
Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.
Обновлено в 02:36
Политика
В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора
Напомним, сегодня Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по собственному желанию.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено 10 июля в 01:58
Баскетбол
Рассела Уэстбрука обменяли в «Хьюстон» на Криса Пола
Обновлено в 02:11
Экономика
ВЭБ сообщил о росте доходности пенсионных накоплений «молчунов»
По итогам первого полугодия 2019 года доходность пенсионных накоплений граждан, оставивших свои средства по умолчанию в Пенсионном фонде России под управлением Государственной управляющей компании (ГУК) Внешэкономбанка (ВЭБ) увеличилась на 27,6%, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:31
Интернет
Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам
Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли пять человек
По меньшей мере, пять человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва на свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя губернатора провинции.
Обновлено в 01:42
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Тяжба века. Суд Киева разрешил называть мэра «Гандоном»
История у городка богатая, основан был в 1514 году, и много повидал на своем веку — был часть Великого княжества Литовского, Речи, Посполитой, Российской империи, дважды оккупировался немцами.
Обновлено в 02:09
Театры
В Петербурге умер актер Олег Дмитриев
В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца
Супермодель и телеведущая Хайди Клум вновь стала женой. На этот раз в качестве мужа она выбрала гитариста группа Tokio Hotel Тома Каулитца.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Актера из «Легенды №17» не пустили в аэропорт в Краснодаре
Актера Тимура Ефременкова не пустили в аэропорт в Краснодаре.
Обновлено в 00:18
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Челябинской области молния убила туристку
В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Авто
Toyota разработает новый кроссовер
Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.
Обновлено вчера в 09:36