с чего всё началось

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Общество Киевский суд отменил штраф назвавшему мэра Гандоном украинцу Городской суд Тетиева занял сторону мэра и признал горожанина виновным в мелком хулиганстве, приговорив к соответствующему штрафу.

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