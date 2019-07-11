Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГОРИА Новости 11:15

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
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Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО

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