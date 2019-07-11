Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГОРИА Новости 11:15
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
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Правительство РФ одобрило законопроект о втором этапе либерализации закона об ОСАГО
Интерфакс - Россия10:23
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