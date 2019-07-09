Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГОРИА Новости 11:15
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:09, Вашингтон
Происшествия
Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь
Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено в 13:39
Общество
Борис Кубай: После прохождения циклона приморцев ждет летняя жара
Борис Кубай рассказал порталу Примпогода, чего можно ожидать от проходящего циклона приморцам и о погоде на следующую неделю.
Обновлено в 22:28
Происшествия
Футбольные фанаты из Алжира разграбили два магазина в центре Парижа
В центре Парижа, где выходцы из Алжира отмечали победу своей футбольной сборной, разграблены как минимум два магазина, передает AFP.
Обновлено в 19:44
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цены на газ для украинцев
Украинская государственная компания «Нафтогаз» снизит стоимость газа для населения в июле из-за снижения цен на внешнем рынке, об этом сообщил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.
Обновлено в 14:38
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика
Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»
Обновлено в 09:24
Космос
Virgin Orbit готовит ракету LauncherOne к первому испытанию
Испытание станет одним из последних шагов программы развития, которая была начата в 2015 году, и которая была направлена не только на проектирование ракеты, но также на разработку системы крепления для самолёта.
Обновлено в 05:06
Общество
Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД
В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.
Обновлено в 19:31
Транспорт
Области бреда. Как в Рязани оценили реформу общественного транспорта
Журналист YA62.ru пообщался с активистами, депутатами, архитекторами и сотрудниками транспортной отрасли Рязани, чтобы узнать их мнение о грядущей «транспортной реформе».
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома
Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 20:59
Транспорт
Беспилотное метро в Красноярске планируют запустить до 2025 года
В начале июля в Красноярске начался конкурс работ по проектированию метро.
Обновлено в 11:08
Политика
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Христиане России и всего мира в пятницу вспоминают апостолов Петра и Павла, которые стали одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 17:22
Экономика
Сингапур назван лучшим морским портовым мегаполисом мира
В шестой раз подряд лучшим морским торговым мегаполисом мира стал Сингапур, пишет Straits Times.
Обновлено в 22:45
Политика
Трамп поклялся узнать гражданство жителей США в обход переписи
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подпишет 12 июля указ о получении его администрацией сведений о гражданстве жителей США, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Авто
В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes
Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.
Обновлено в 08:27
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:40
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Заявление немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о необходимости ликвидации памятника Победы, возведенного в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году, прокомментировал замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Байден пообещал продлить СНВ-3 на посту президента США
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах в 2020 году, он намерен продлить российско-американский договор СНВ-3.
Обновлено в 14:31
Общество
По Приморскому краю ударит мощный циклон
Предполагается, что наибольший удар стихии придёт на восточную часть В Приморском крае под влияние мощнейшего циклона окажутся сразу же несколько муниципалитетов.
Обновлено в 21:31
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Гаджеты
В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории
Французский режиссер Люк Бессон объяснил большой интерес голливудских киностудий к истории России.
Обновлено в 14:26
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика
Глава Комсомольска-на-Амуре снова подал в отставку
Городские депутаты рассмотрят его 17 июля. Ранее градоначальник уже подавал в отставку - в сентябре 2018 года.
Обновлено в 21:23