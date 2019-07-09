Экономика

Правительство одобрило закон об изменении ОСАГОЮжный Федеральный вчера в 23:56

Пресс-служба Минфина сообщила о том, что правительством одобрен законопроект о либеральном подходе к ОСАГО. При его принятии страховщики будут самостоятельно определять цену полиса для каждого водителя.
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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

URA.Ruвчера в 18:05

ОСАГО в РФ может стать дешевле после либерализации, как было в других странах - эксперт

ПРАЙМвчера в 20:30

Правительство одобрило законопроект об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО

ТАССвчера в 09:39

Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

Коммерсантъвчера в 14:35

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

РИА Новостивчера в 11:15

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО

РБКвчера в 17:07

Нарушителей ждет неприятный сюрприз при оформлении ОСАГО

CarsGuru.netвчера в 05:22
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
Энергетика

Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда

Востребованность литовского терминала выросла благодаря низким ценам на газ и совпала с запуском завода по производству среднетоннажного СПГ «Криогаз Высоцк».
Обновлено вчера в 01:50
Происшествия

Задержанный замглавы Пенсионного фонда поставил взятки на поток

По данным источников издания, Иванов получал денежные вознаграждения от IT-интегратора «Техносерв» за заключение контрактов с Пенсионным фондом.
Обновлено вчера в 22:49
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Аргентинский вратарь умер, отбив пенальти

Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.
Обновлено вчера в 19:43
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован

Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Здоровье

Детская поликлиника на Ленинском: чего ждать горожанам

Власти города и представители здравоохранения организовали пресс-конференцию для представителей СМИ, чтобы донести до жителей Ленинского посёлка информацию о будущем детской поликлиники.
Обновлено вчера в 04:29
Футбол

Спортивный директор «Динамо» побреется налысо

Роман Орещук, занимающий должность спортивного директора московского "Динамо", пообещал побриться налысо, если клуб в течении трансферного окна не подпишет нападающего, сообщает Sportbox.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Политика

Зеленский узнал о первой за время его президентства жертве в Донбассе

Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Происшествия

В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр

Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 тоннами кокаина

Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале

Продюсер Бари Алибасов записал видео после скандала в эфире программы «На самом деле», где его пытались уличить в инсценировке отравления средством для прочистки труб «Крот».
Обновлено в 00:24
Религия

Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено вчера в 17:22
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
Обновлено вчера в 18:31
Интернет

Microsoft тестирует Windows 10, в которой не нужно вводить пароли

Приложение Microsoft перешлёт уведомления со смартфона на компьютер читайте также Помимо входа без паролей, в тестовую сборку Windows 10 были добавлены некоторые другие функции.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Список потенциально опасных пород собак могут расширить

Обновлено вчера в 20:53
Общество

Изнасиловавшую 30 малышей британку выпустят на свободу

Известная в Британии женщина-педофил, на счету которой не менее 30 жертв, может выйти на свободу уже в сентябре.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено вчера в 04:45
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Крыша дома на улице Ленина загорелась в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоквартирного дома в самом центре города. Пожар случился по адресу: Ленина, 297.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику

На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
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