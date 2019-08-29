Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

Правительство приняло проект распоряжения о выделении Минздраву денежных средств из резервного фонда кабинета министров. Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Правительство РФ выделит деньги на развитие здравоохранения в Кузбассе

VSE42 Новости29 августа в 10:06

Кабмин одобрил законопроект о субсидиях регионам на строительство объектов здравоохранения

ТАСС06:32

Кабмин одобрил выделение средств на здравоохранение в регионах

RT на русском05:29

Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

РИА Новости03:25

Правительство одобрило выделение регионам 400 млн руб. на больницы

РБК06:49

Самарская область может получить часть из 421 млн рублей на строительство и ремонт больниц

РегионСамара.ру29 августа в 05:36

Четыре региона получат более 400 млн рублей на достройку медицинских объектов

Vademecum29 августа в 02:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
РИА Новости 13:00
Наука

Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность

По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.
RuNews24.ru 16:17
Происшествия

Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере

RT на русском 15:38
Армия и оружие

Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе

Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РЕН ТВ 10:39
Транспорт

Туман в Москве может снова спровоцировать задержку авиарейсов

Москва 24 05:25
Политика

Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
RT на русском 16:12
Политика

Россия стала председателем в Совбезе ООН

С воскресенья, 1 сентября, Россия на месяц становится председателем в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
Известия 17:38
Кино

На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

ТАСС 12:58
Единоборства

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Российская газета 17:46
Происшествия

В Техасе в результате стрельбы два человека погибли, 20 ранены

В штате Техас в результате стрельбы погибли два человека, до 20 получили ранения, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 18:37
Политика

Сайт предвыборного штаба Трампа подшутил над Клинтон

На сайте Дональда Трампа, посвященном президентским выборам в США 2020 году, подшутили над соперницей нынешнего хозяина Белого дома на предыдущих выборах Хиллари Клинтон, разместив коллаж с ее изображением на странице с ошибкой «404» («страница не найдена»).
Взгляд.ру 04:44
Музыка

Военные оркестры Турции и КНДР выступят в парках Москвы

Росбалт 07:55
Общество

Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек

Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
Общество

Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян

"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:11
Происшествия

В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости 06:14
Футбол

Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота

Lenta.ru 14:48
Происшествия

Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой

Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Общество

В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском 17:36
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Общество

Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube

Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Политика

Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ, известный кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
REGNUM вчера в 11:54
Политика

Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента

Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском 16:38
Политика

Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.
RT на русском 15:18
Гаджеты

AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel

Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews 04:45
Политика

Эрдоган: Турция останется в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена лишаться членства в НАТО несмотря на расширение военного сотрудничества с государствами, не входящими в альянс.
Московский Комсомолец 11:20
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

Вести.Ru 11:38
Общество

Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти

Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Гаджеты

Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3

Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK 11:59
Экономика

Росрыболовство: крабовые аукционы принесут казне более 125 млрд рублей

Доход государства от проведения крабовых аукционов может превысить заявленные ранее 125,5 млрд рублей, заявил заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов 31 августа в ходе пресс-конференции, посвященной организации аукционов.
Красная весна 10:35
Культура

Дрезденский бал в Петербурге объявили открытым

Как сообщает корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ, Дрезденский оперный бал объявили открытым. Первыми на танцполе выступили дебютанты.
Невские Новости 16:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное