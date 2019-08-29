Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

Правительство приняло проект распоряжения о выделении Минздраву денежных средств из резервного фонда кабинета министров. Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Правительство одобрило выделение регионам 400 млн руб. на больницы

РБК06:49

Четыре региона получат более 400 млн рублей на достройку медицинских объектов

Vademecum29 августа в 02:06

Кабмин одобрил выделение средств на здравоохранение в регионах

RT на русском05:29

Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

РИА Новости03:25

Правительство РФ выделит деньги на развитие здравоохранения в Кузбассе

VSE42 Новости29 августа в 10:06

Самарская область может получить часть из 421 млн рублей на строительство и ремонт больниц

РегионСамара.ру29 августа в 05:36

Кабмин одобрил законопроект о субсидиях регионам на строительство объектов здравоохранения

ТАСС06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:12, Вашингтон
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Экономика

Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.
РБК 10:47
Общество

Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Здоровье

Стучать пятками об пол может быть полезно для здоровья

MedikForum.ru 09:09
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

В Подольске бывший судья подстрелил генерал-майора полиции

В подмосковном Подольске произошла драка со стрельбой между двумя пенсионерами - бывшим судьей и генерал-майором полиции.
Ридус 06:56
Космос

В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал

Недавно ученые обнаружили на просторах Антарктиды странный объект – прожектор, а точнее источник света.
Южный Федеральный 00:32
Политика

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Политика

Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Общество

Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 10:40
Кино

В сеть попал новый тизер кинокомикса «Хищные птицы» с украинской озвучкой

REGNUM 05:05
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Футбол

Власти Ирана не дают Страмаччони покинуть страну

Главный тренер иранского ФК «Эстегляль» итальянец Андреа Страмаччони не смог покинуть страну из-за проблем с визой.
Матч ТВ 06:26
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Газета.Ru 10:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев трогательно поздравил своего сына с 30-летием

Сегодня, 31 августа, свой 30-й день рождения отмечает сын актёра и шоумена Дмитрия Нагиева Кирилл.
78.ru 05:48
Технологии

«Китайский Uber» запустит беспилотное такси

Известия 01:10
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Футбол

Жоау Мариу дебютировал за «Локомотив» из-за травмы Алексея Миранчука

В срочном порядке Юрий Сёмин выпустил на замену новоиспечённого «железнодорожника» Жоау Мариу.
Евро-футбол.ру 10:27
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости 06:07
Политика

Украина потребовала от «Ильюшина» переименовать Ан-124

Украинское предприятие «Антонов» потребовал от конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать Ан-124 с российскими комплектующими.
Невские Новости вчера в 13:23
Политика

Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Политика

Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Происшествия

Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве

RT на русском 02:37
Армия и оружие

Видео: Что можно увидеть в выходные на МАКС-2019

Все желающие могут подробно рассмотреть истребитель пятого поколения Су-57: он также представлен в статической экспозиции.
Российская газета 05:00
Интернет

В Сети обнаружили обманный файл «25 худших паролей в мире»

В Сети обнаружили файл с названием «25 худших паролей в мире».
Актуальные Новости 07:01
Экономика

Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО

Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника.
РБК вчера в 08:59
Политика

Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное