Общество
РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Правительство приняло проект распоряжения о выделении Минздраву денежных средств из резервного фонда кабинета министров. Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
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Самарская область может получить часть из 421 млн рублей на строительство и ремонт больниц
РегионСамара.ру29 августа в 05:36
Правительство РФ выделит деньги на развитие здравоохранения в Кузбассе
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Руководитель украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-генпрокурора страны Юрия Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом.
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Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
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