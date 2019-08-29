Правительство приняло проект распоряжения о выделении Минздраву денежных средств из резервного фонда кабинета министров. Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.

Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

Происшествия Французский гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке «Формулы-2» Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Общество В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Гаджеты Apple бесплатно заменит экраны в часах Watch Series 2 и Series 3 Компания уже объявила какие часы попадают под бесплатную замену экранов. Их список достаточно большой и указан в таблице.

Футбол Юрий Семин оценил степень травмы Алексея Миранчука Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2): — Мы совершили те ошибки, которые непозволительно делать в таком серьезном матче, поэтому мы проиграли.

Происшествия Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.

Происшествия При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

Политика Авакова и Луценко обвинили в связях с нелегальными казино Руководитель украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-генпрокурора страны Юрия Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом.

Политика В Донецке открыли памятник Захарченко Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Политика ЦИК пожалуется на AP из-за интервью с Памфиловой Центризбирком России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу из-за интервью, которое американское агентство Associated Press взяло у председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Шоу-бизнес Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.

Авто Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.

Общество Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для Комсомольска-на-Амуре считается 450 сантиметров, опасным — 650.

Наука Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25% Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.

Общество Самая мощная за последнее время магнитная буря накроет Землю Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитная буря в 6 баллов уровня G2 накроет Землю 1 сентября и станет самой мощной за последнее время.

Здоровье Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов Хорошо, что существуют легкодоступные продукты, помогающие справляться с этими негативными изменениями.