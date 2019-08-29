Общество
РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Правительство приняло проект распоряжения о выделении Минздраву денежных средств из резервного фонда кабинета министров. Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Четыре региона получат более 400 млн рублей на достройку медицинских объектов
Vademecum29 августа в 02:06
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:07, Вашингтон
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
РИА Новости 03:56
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Газета.Ru 06:08
Шоу-бизнес
Светлана Лобода перепела песню Аллы Пугачевой и вызвала волну негатива
Певица Светлана Лобода представила свою версию песни «Живи спокойно, страна!», которую ранее исполнила Алла Пугачева.
Lisa.ru вчера в 11:00
Политика
Президент Польши выступил за продолжение антироссийских санкций
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо продолжать вводить санкции против России, передает Reuters.
Газета.Ru 07:29
Общество
С 1 сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости 08:01
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК вчера в 14:48
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Общество
Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения
30 августа стало известно, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.
Lenta.ru вчера в 19:08
Политика
Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню
RT на русском 07:28
Автоспорт
Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.
Autosport.com.ru 06:44
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Здоровье
Ранний симптом диабета назвали врачи
Соловей.инфо 05:22
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Общество
Активисты в центре Москвы собрались на несогласованную акцию
В центре Москвы началась несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках», передает корреспондент РБК.
РБК 07:24
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Наука
Следы самых древних поселенцев Северной Америки нашли в Айдахо
Радиоуглеродный анализ каменных орудий и прочих артефактов, найденных на месте доисторической стоянки на реке Салмон в штате Айдахо, датирует их возраст в 15 280 – 16 560 лет, тогда как ранее считалось, что заселение началось 14 800 лет назад во время установления ледового перешейка из Сибири.
LentaChel.ru 01:00
Космос
Парад планет разворачивается на небесной сфере в эти дни
Участниками малого парада планет станут Меркурий, Венера, Земля и Марс.
LentaChel.ru 05:13
Происшествия
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих
Полицейские применили слезоточивый газ и водомет для того, чтобы разогнать участников акции протеста в Гонконге.
Известия 07:53
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Политика
Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Экономика
Алиханов предложил распространить меры поддержки для малого бизнеса на самозанятых
Участники обсудили реализацию национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Клопс 07:12
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
Шоу-бизнес
Умерла Валери Харпер: звезда сериала «Отчаянные домохозяйки»
Комсомольская правда 05:07
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54