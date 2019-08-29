Общество
РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Правительство приняло проект распоряжения о выделении Минздраву денежных средств из резервного фонда кабинета министров. Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
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Правительство РФ выделит деньги на развитие здравоохранения в Кузбассе
VSE42 Новости29 августа в 10:06
Самарская область может получить часть из 421 млн рублей на строительство и ремонт больниц
РегионСамара.ру29 августа в 05:36
Четыре региона получат более 400 млн рублей на достройку медицинских объектов
Vademecum29 августа в 02:06
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С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
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В квартиру фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова пришли с обыском
В квартиру к студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве, пришли с обыском.
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