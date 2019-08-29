Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

Правительство приняло проект распоряжения о выделении Минздраву денежных средств из резервного фонда кабинета министров. Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
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