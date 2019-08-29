Общество
РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Правительство приняло проект распоряжения о выделении Минздраву денежных средств из резервного фонда кабинета министров. Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
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Четыре региона получат более 400 млн рублей на достройку медицинских объектов
Vademecum29 августа в 02:06
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
РИА Новости 03:56
Космос
Окончательные испытания модулей миссии «ЭкзоМарс» начнутся в марте 2020 года
Окончательные испытания десантного и перелетного модулей миссии "ЭкзоМарс-2020" начнутся в марте 2020 года, запуск запланирован на 26 июля.
ТАСС вчера в 16:37
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Гаджеты
Xiaomi показала новый Redmi Note 8 Pro
Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.
iReactor вчера в 01:04
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Футбол
«Оренбург» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Уфу»
РИА Новости 06:27
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Общество
В Одессе начался марш равенства ЛГБТ
Рамблер 04:50
Общество
Около двух миллионов человек могут депортировать из Индии в Бангладеш
Свыше 1,9 миллиона человек, проживающие в северо-восточном индийском штате Ассам, могут быть депортированы в Бангладеш, поскольку, как оказалось, их имена исчезли из национального реестра граждан, который подготовили местные власти.
РИА Новости 02:02
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Общество
Площадь у Российской государственной библиотеки благоустроили
В столице благоустроили площадь перед зданием Российской государственной библиотеки, сообщает портал мэра и правительства города.
Москва 24 01:44
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Политика
Россия перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении
РИА Новости вчера в 17:19
Баскетбол
Сборная России вырвала победу у Нигерии в первом матче на ЧМ
Россияне здорово начала матч, сделав рывок в первой четверти за счет трех трехочковых Михаила Кулагина.
Нева Спорт 06:40
Футбол
«Зенит» арендовал защитника «Минска»
Газета.Ru 05:10
Политика
Россия направит в Боливию самолет для борьбы с пожарами
Коммерсантъ 05:11
Баскетбол
Сербия разгромила Анголу в стартовом матче чемпионата мира
Спорт-Экспресс 05:10
Общество
Умер один из богатейших людей мира Ханс Раусинг
Сын производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга Ханс, превративший бизнес из семейного в транснациональный, умер в ночь с на 30 августа в возрасте 93 лет.
Вести.Ru вчера в 13:56
Космос
Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
РИА Новости 29 августа в 01:12
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Политика
Минфин США пошел на мировую с фигурантом «кремлевского доклада»
29 июня Гапонцев и Минфин США достигли принципиального соглашения, которое позволяет им добиться досудебного урегулирования иска.
РБК вчера в 14:14
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28