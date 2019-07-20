Политика
Правительство одобрило создание единого портала с данными россиянРБК 04:52
Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина. Сейчас в России отсутствует централизованный информационный ресурс, который бы позволял получить полноценные и достоверные данные о физлице.
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Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении России
Будущее России. Национальные проекты06:28
Правительство одобрило создание единого ресурса с информацией о населении России
Парламентская газета05:02
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
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В России могут ввести степень PhD
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Животные научились жевать и сосать до появления млекопитающих
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Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
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