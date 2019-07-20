Политика
Правительство одобрило проект единого портала с данными россиянАгентство Телеграф 06:42
Правительство РФ одобрило создание единого портала с данными всех россиян. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров. По мнению чиновников, единый информационный портал повысит оперативность и качество работы в сфере государственного и муниципального управления.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении России
Будущее России. Национальные проекты06:28
Правительство одобрило создание единого ресурса с информацией о населении России
Парламентская газета05:02
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
Космос
Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну
Американская космическая программа "Аполлон", в рамках которой на поверхности Луны побывали 12 человек, оставила после себя массу фактов, подтверждающих ее историческую реальность, рассказал РИА Новости историк, автор нескольких книг по советской космической программе Павел Шубин.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Общество
Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области будут ускорены
Обновлено 18 июля в 18:40
Технологии
Скоро 3DMark позволит тестировать эффективность Variable-Rate Shading
Вначале аналогичную технологию продвигала NVIDIA под именем Adaptive Shading — она позволяет снизить нагрузку при просчёте периферийных объектов и зон с помощью снижения точности проводимых вычислений.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Политика
Зариф назвал причины действий Ирана в Персидском заливе
«В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил», — написал Зариф.
Обновлено в 07:50
Авто
Названы 5 транспортных экспонатов военных выставок
Журналисты побывали выставках MILEX–2019 и «Армия-2019» и выбрали самые интересные транспортные средства.
Обновлено в 06:57
Политика
Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего
Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Гаджеты
Авторитетный инсайдер рассказал о смартфонах серии Motorola One
Позже появились данные, что еще в серию войдет модель Motorola One Pro. Но по данным Блэсса, будет выпущен еще смартфон Motorola One Macro.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Уфа» и «Краснодар» определились с формами
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Названа ещё одна страна, вступившая в проект самолёта 6-го поколения
Британский проект по разработке истребителя 6-го поколения приобрел нового участника, который, впрочем, не готов полностью отдаваться британцам и преследует собственные цели.
Обновлено в 03:46
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Обновлено в 05:11
Спорт
Российские синхронистки взяли золото в комбинации на чемпионате мира
Сборная России по синхронному плаванию завоевали золотые медали в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:52
Политика
Украинский боксер назвал чушью «агрессию» России на Украине
Украинский боксер Александр Гвоздик в интервью порталу Tribuna.com назвал чушью позицию властей, которая заключается в том, что Россия якобы напала на Украину.
Обновлено вчера в 11:15
Шоу-бизнес
43-летняя актриса Елена Захарова показала «стальной» пресс в бикини
43-летняя актриса Елена Захарова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети "стальной" пресс.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Рубин» объявил об аренде нападающего «Ростова» Кьяртанссона
Нападающий сборной Исландии по футболу Видар Кьяртанссон перешел из "Ростова" в "Рубин" на правах аренды, сообщается на официальном сайте казанской команды.
Обновлено в 03:44
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
В Латвии заметили российские корабли у своих границ
Обновлено в 06:24
Авто
Новый Kia KX1 обогнал по продажам Kia Sportage
На китайском рынке новинка смогла опередить по количеству реализованных автомобилей прежнего лидера - Kia Sportage.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России
В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.
Обновлено в 05:34
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14