Общество
Правительство одобрило продление «дачной амнистии»Российская газета 06:50
Кабинет министров на заседании в четверг одобрил продление так называемой "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года.
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Правительственная комиссия поддержала инициативу о продлении «дачной амнистии»
Парламентская газета21 мая в 05:29
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
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