Общество

Правительство одобрило продление «дачной амнистии»Российская газета 06:50

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил продление так называемой "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года.
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Правительство одобрило продление «дачной амнистии»

Российская газета06:50

Правительственная комиссия поддержала инициативу о продлении «дачной амнистии»

Парламентская газета21 мая в 05:29

Правительство продлило «дачную амнистию» до 1 марта 2020 года

Народные новости21 мая в 06:20

Правительственная комиссия одобрила продление «дачной амнистии»

РИА Новости21 мая в 05:45

Правительство рассмотрит законопроект о продлении «дачной амнистии» на заседании в четверг

Интерфакс03:45

Правительственная комиссия одобрила законопроект о продлении дачной амнистии в России

ТАСС21 мая в 04:53

Одобрен законопроект о продлении «дачной амнистии»

Apartment.Ru21 мая в 02:32
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