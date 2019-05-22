Общество
Правительство одобрило продление «дачной амнистии»Российская газета 06:50
Кабинет министров на заседании в четверг одобрил продление так называемой "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительственная комиссия поддержала инициативу о продлении «дачной амнистии»
Парламентская газета21 мая в 05:29
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Кино
Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»
Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Общество
Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству
Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
КС разрешил присяжным судить подростков вместе со взрослыми
В результате КС пришёл к выводу, что присяжные могут судить подростков вместе со взрослыми для объективности разрешения дела.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Политика
Германия отвергла санкции США против «Северного потока-2»
Ранее глава Минэнеро США Рик Перри во время выступления в Киеве объявил, что Вашингтон намерен ввести санкции в отношении «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении
Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Хоккей
На ЧМ по хоккею сегодня пройдут четвертьфинальные матчи
Предстоящий матч начнется в 17:15 мск. Здесь же, в столице Словакии состоится матч сборных Чехии и Германии.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:13
Политика
Польша может получить чистую нефть 9-10 июня, заявили в «Транснефти»
Россия представила на встрече в Варшаве согласованный с Белоруссией план по восстановлению поставок по трубопроводу "Дружба", обеспечивающий поступление чистой нефти в Польшу 9-10 июня, польская сторона обещала его быстро рассмотреть, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
Обновлено в 10:26
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Политика
Филарет отказался выполнять ряд положений томоса об автокефалии
Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не станет выполнять три положения томоса об автокефалии, полученного от Константинопольского патриархата, передаёт 23 мая издание «Новое время».
Обновлено в 10:59
Политика
Юрист подаст на Порошенко заявление об отмывании денег
В пятницу утром украинский юрист Андрей Портнов собирается подать обращение в Государственное бюро расследований Украины на уходящего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Валерию не позвали на свадьбу Потапа и Насти Каменских
Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 09:14
Кино
Федор Бондарчук, Ирина Горбачева и другие танцуют для «Кинотавра»
В ролике звучит песня Антохи MC «Это лето», под которую танцуют Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте и другие актеры.
Обновлено в 09:31
Гаджеты
Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A5 2019 вышел в России
Компания ZTE дала старт российским продажам бюджетного смартфона ZTE Blade A5 2019, который оценен в 6490 рублей.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Общество
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Взятые в плен в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие признались, что должны были совершить на территории республики ряд диверсий.
Обновлено в 08:39
Авто
Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8
Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Путешествия
В Черногории хотят штрафовать туристов за голый торс
Муниципалитет курорта Будва в Черногории, наиболее популярного у туристов из России, обратился к гражданам города с предложением разработать комплекс правил поведения во время туристического сезона.
Обновлено в 10:06
Здоровье
Диетолог Марина Копытько поделилась советами об употреблении воды
По мнению диетолога Марины Копытько, чьи советы опубликованы прессой, до еды и во время еды воду употреблять можно – в количестве не более одного стакана.
Обновлено в 08:34
Общество
«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию
На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Политика
Зять Рыболовлева попробует стать президентом Уругвая
Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, намерен стать президентом Уругвая.
Обновлено в 06:07
Авто
Новый пикап Peugeot стал копией китайского Changan F70
В Сети рассекретили фотографии новейшего пикапа от компании Peugeot.
Обновлено в 03:16