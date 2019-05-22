Общество

Одобрен законопроект о продлении «дачной амнистии»Apartment.Ru 21 мая в 02:32

Проект федерального закона, который вносит изменения в статью 16 федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс, одобрен Комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности.
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«Дачную амнистию» продлили до 1 марта 2020 года

Реальное время11:10

Правительство одобрило продление «дачной амнистии»

Российская газета06:50

Правительство рассмотрит законопроект о продлении «дачной амнистии» на заседании в четверг

Интерфакс03:45

Правительство продлило «дачную амнистию» до 1 марта 2020 года

Народные новости21 мая в 06:20

Правительственная комиссия одобрила продление «дачной амнистии»

РИА Новости21 мая в 05:45

Правительственная комиссия одобрила законопроект о продлении дачной амнистии в России

ТАСС21 мая в 04:53

Одобрен законопроект о продлении «дачной амнистии»

Apartment.Ru21 мая в 02:32
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук.
Обновлено в 09:22
Политика

Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Хоккей

Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:26
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Сколько стоило платье Насти на свадьбе с Потапом, выяснили СМИ

Неизвестно, какую именно модель платья редпочла Каменских, однако сообщается, что это платье-трансформер, а стоят свадебные наряды этой марки от $5 тыс. Ранее украинские артисты Алексей Потапенко (Потап) и Анастасия Каменских, выступавшие в дуэте "Потап и Настя" около 13 лет, объявили о своей свадьбе.
Обновлено в 09:58
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Авто

Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ

Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Обновлено в 07:29
Происшествия

СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово

Обновлено в 12:39
Наука

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено в 10:44
Кино

Навка выставила напоказ голую грудь в Каннах

На Лазурном Берегу продолжает свою работу Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошлась и прославленная фигуристка Татьяна Навка.
Обновлено в 08:39
Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Кино

Тарантино обвинили в сексизме из-за фильма «Однажды в Голливуде»

Обновлено вчера в 12:12
Кино

Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала

Многие фанаты были разочарованы концовкой финального эпизода, как и предполагал программный директор канала Кейси Блойс.
Обновлено в 11:14
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие

В Украине испытали ракеты «Ольха»

«Ольха» собрана исключительно из украинских комплектующих. Согласно некоторым источникам, ракета имеет калибр 300 мм.
Обновлено в 10:27
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Гаджеты

Вышло крупное обновление Windows 10

Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
Обновлено в 09:57
Политика

Первый приговор по делу о неуважении к власти вступил в силу

Закон о неуважении к органам власти, госсимволам и обществу вступил в силу 29 марта.
Обновлено в 10:50
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов

При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Игры

Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой

Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Задержан криминальный авторитет в Москве

В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Общество

Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных

Обновлено в 08:00
Общество

Резкое похолодание ожидается в столице

В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Экономика

Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны

Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 12:18
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»

Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено вчера в 07:14
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
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