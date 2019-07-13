Экономика
Правительство одобрило повышение выплат на ребенкаПолит.ру вчера в 04:41
«Поправками к законопроекту предусмотрено введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте Федерации», — сообщили в правительстве.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:31, Вашингтон
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Обновлено в 09:09
Футбол
Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН
Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Экономика
Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики
Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Музыка
Мальбэк ушел в декрет вместе с Сюзанной
Обновлено в 18:25
Политика
Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии возросло до 15
«Итого в результате ДТП погибло шесть человек, пострадало 15 человек, они доставлены в городские больницы, в том числе один ребёнок», — сказал собеседник.
Обновлено в 17:21
Политика
Пушков объяснил желание США помешать «Северному потоку — 2»
США стремятся помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», чтобы вынудить Европу закупать их сжиженный природный газ (СПГ).
Обновлено в 17:10
Транспорт
По данным терминалов, частные маршрутки в Уфе возят пассажиров бесплатно
За день муниципальный перевозчик продает билетов почти на 400 тысяч рублей, а частный автобус в четыреста раз(!) меньше - на 900 рублей.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ
В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:38
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Шоу-бизнес
Фанаты ждали два года: Юлия Савичева решилась показать дочку
Певица отпраздновала день рождения Анны. Юлия Савичева провела праздник по случаю второго дня рождения своей дочки.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Российский актер Борис Клюев рассказал о продолжающейся борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в современной истории Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка по покупке российских зенитных ракетных систем С-400 стала важнейшей в современной истории Турции.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Транспорт
Новый трамвай «Витязь-М» пополнил парк «Горэлектротранса»
Обновлено в 12:01
Теннис
Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона
Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Дагестане из-за обильных дождей обрушился мост
Автомобильный мост в селе Гелиб (Дагестан) частично разрушился после сильных дождей. Об этом сообщает управление МЧС по республике.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции
По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Брэдли Купера заметили на прогулке с известной актрисой
Американский актер, певец и режиссер Брэдли Купер был замечен на прогулке в компании известной актрисы Лоры Дерн.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Задержан основатель ГК «Новый поток» Дмитрий Мазуров
Основатель и председатель совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров в пятницу был задержан в аэропорту Шереметьево, ему предъявлено постановление о привлечении в качестве подозреваемого по уголовному делу, сообщил ТАСС представитель АО "Новый поток".
Обновлено в 17:12
Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
Обновлено в 14:13
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской
Кстати, совместные фотографии с отдыха в Камбодже на своих страницах в Инстаграме публикует как Барановская, так и сам Телесов.
Обновлено в 17:35
Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до 21 июля
Бывший президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность, что украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, отпустят до 21 июля.
Обновлено в 17:51
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Как передаёт «Интерфакс», российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым.
Обновлено в 10:48