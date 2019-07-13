Экономика

Правительство одобрило повышение выплат на ребенкаПолит.ру вчера в 04:41

«Поправками к законопроекту предусмотрено введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте Федерации», — сообщили в правительстве.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ruвчера в 06:18

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъвчера в 06:03

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новостивчера в 04:01

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАССвчера в 04:54

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБКвчера в 04:59

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ruвчера в 03:36

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВвчера в 03:24
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:31, Вашингтон
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Обновлено в 09:09
Футбол

Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Экономика

Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики

Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено в 11:17
Музыка

Мальбэк ушел в декрет вместе с Сюзанной

Обновлено в 18:25
Политика

Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии возросло до 15

«Итого в результате ДТП погибло шесть человек, пострадало 15 человек, они доставлены в городские больницы, в том числе один ребёнок», — сказал собеседник.
Обновлено в 17:21
Политика

Пушков объяснил желание США помешать «Северному потоку — 2»

США стремятся помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», чтобы вынудить Европу закупать их сжиженный природный газ (СПГ).
Обновлено в 17:10
Транспорт

По данным терминалов, частные маршрутки в Уфе возят пассажиров бесплатно

За день муниципальный перевозчик продает билетов почти на 400 тысяч рублей, а частный автобус в четыреста раз(!) меньше - на 900 рублей.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Общество

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ

В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:38
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Шоу-бизнес

Фанаты ждали два года: Юлия Савичева решилась показать дочку

Певица отпраздновала день рождения Анны. Юлия Савичева провела праздник по случаю второго дня рождения своей дочки.
Обновлено в 16:00
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Российский актер Борис Клюев рассказал о продолжающейся борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 04:32
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Саратова

Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в современной истории Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка по покупке российских зенитных ракетных систем С-400 стала важнейшей в современной истории Турции.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Транспорт

Новый трамвай «Витязь-М» пополнил парк «Горэлектротранса»

Обновлено в 12:01
Теннис

Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона

Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Дагестане из-за обильных дождей обрушился мост

Автомобильный мост в селе Гелиб (Дагестан) частично разрушился после сильных дождей. Об этом сообщает управление МЧС по республике.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции

По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Брэдли Купера заметили на прогулке с известной актрисой

Американский актер, певец и режиссер Брэдли Купер был замечен на прогулке в компании известной актрисы Лоры Дерн.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Задержан основатель ГК «Новый поток» Дмитрий Мазуров

Основатель и председатель совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров в пятницу был задержан в аэропорту Шереметьево, ему предъявлено постановление о привлечении в качестве подозреваемого по уголовному делу, сообщил ТАСС представитель АО "Новый поток".
Обновлено в 17:12
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
Обновлено в 14:13
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской

Кстати, совместные фотографии с отдыха в Камбодже на своих страницах в Инстаграме публикует как Барановская, так и сам Телесов.
Обновлено в 17:35
Политика

Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до 21 июля

Бывший президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность, что украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, отпустят до 21 июля.
Обновлено в 17:51
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Как передаёт «Интерфакс», российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым.
Обновлено в 10:48
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