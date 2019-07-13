Экономика
Правительство одобрило повышение детских пособий в 200 разАМИТЕЛ вчера в 12:55
Правительство увеличило число получателей выплат в размере прожиточного минимума Правительство РФ расширило круг получателей повышенного ежемесячного детского пособия, которое полагается за детей от 1,5 до 3 лет.
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Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат
Московский Комсомолецвчера в 03:59
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Спорт
Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций
США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершился победой американцев — 3:2.
Обновлено в 21:45
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Общество
Reuters: США через две-четыре недели позволят компаниям продавать свою продукцию Huawei
Власти США могут предоставить в срок от двух до четырех недель американским поставщикам лицензии, которые позволят им продолжать продавать свою продукцию китайской корпорации Huawei.
Обновлено в 22:28
Происшествия
В США 18 собак съели своего хозяина
В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Обновлено в 22:12
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Самарские «Крылья Советов» одержали победу над московским ЦСКА в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Происшествия
Обвинение чемпиону предъявили в больнице
Обновлено в 19:01
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Экономика
До 60 тысяч в год должны зарабатывать россияне на персональных данных
По мнению Кирилла Варламова, если люди смогут получать деньги за предоставление данных: примерная стоимость может быть от 15 до 60 тысяч рублей в год за человека.
Обновлено в 22:45
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено в 22:47
Недвижимость
Экстремисты, расчехлите свои иски. В Перми резко возросло количество исков к застройщикам
В Перми в 2019 году по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось число исков, подаваемых к строительным компаниям от частных лиц с претензиями относительно качества сдаваемого жилья.
Обновлено в 22:00
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено в 19:54
Гаджеты
ОС от Huawei получила новое название
Напомним, Huawei разрабатывает универсальную операционную систему, которая может использоваться не только в смартфонах или планшетах, но также ноутбуках и устройствах интернета вещей.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Общество
Россиянам готовят дополнительный выходной
Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 20:15
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено в 16:50
Политика
Последствия блокады Крыма раскрыли на Украине
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что попытка блокады Донбасса и Крыма привела Украину к плохим последствиям.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Общество
Москвичам рассказали, как привести в порядок домашний архив
Сотрудники Главархива Москвы дали советы, как можно быстро привести в порядок домашний архив документов.
Обновлено в 22:15
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09