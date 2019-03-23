Общество

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВДРИА Новости вчера в 06:53

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
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Правительство РФ одобрило изменения в порядок выплаты пособий сотрудникам МВД

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Правительство РФ одобрило новую систему выплат пособий сотрудникам МВД РФ

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Одобрен законопроект о новом порядке выплат пособий сотрудникам МВД

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