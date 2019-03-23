Общество
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВДРИА Новости вчера в 06:53
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
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Футбол
«Кальяри» планирует продлить контракт с Срной
Защитнику "Кальяри" Дарио Срне будет предложен новый контракт. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Политика
Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии
22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.
Обновлено в 06:48
Политика
Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену
"Петля Примакова" Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену Галия Ибрагимова Ровно двадцать лет назад Евгений Примаков — тогда премьер-министр России — направлялся с визитом в США.
Обновлено вчера в 01:00
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Участница «Голоса» Светлана Феодулова осталась без крыши над головой
В результате раздела имущества в рамках бракоразводного процесса экс-супруг реализовал дом, в котором они жили, а затем прекратил любое общение с экс-участницей «Голоса».
Обновлено в 02:10
Политика
Генсек ООН призвал ЦАР ускорить выполнение мирного соглашения
Генсек ООН Антониу Гуттереш в субботу призвал подписавших в Центральноафриканской Республике мирное соглашение «ускорить его выполнение» через день после формирования нового правительства, в состав которого вошли представители вооруженных групп.
Обновлено в 06:39
Транспорт
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта
Обновлено в 03:14
Политика
Трамп поздравил Токаева с вступлением в должность главы Казахстана
Президент США Дональд Трамп направил поздравительную телеграмму новому президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Обновлено в 07:29
Музыка
The Prodigy позвали фанатов на похороны Кита Флинта
Обновлено в 06:46
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Уточняется, что в связи с изменением названия города жителям не придется менять правоустанавливающие документы, такие как договоры дарения, купли-продажи, документы на недвижимость, устанавливающие личность и свидетельства, а также сведения о регистрации актов гражданского состояния.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
В Таиланде завершилось голосование на парламентских выборах
В Таиланде завершилось голосование на выборах в парламент, проведенное впервые с 2014 года.
Обновлено в 07:17
Спорт
Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию
Сборная России квалифицировалась на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Космос
В воскресенье ожидается магнитная буря
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
Обновлено 22 марта в 10:34
Общество
Мокрый снег и гололед: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение
По прогнозам ожидается облачная погода, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, в отдельных районах слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.
Обновлено в 06:29
Политика
Погранслужба Украины заявила об открытии КПП «Золотое» в Донбассе
Пропуск лиц и транспортных средств через КПП "Золотое" в Луганской области восстановлен, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:43
Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Хоккей
Хоккеист Кузнецов ответил на оскорбление канадского эксперта
Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов счел ненужным вступать в перепалку с 85-летним канадским хоккейным экспертом Доном Черри, оскорбившим россиянина за его празднование гола в матче с "Тампа-Бэй" (4:5 ОТ).
Обновлено в 07:45
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Футбол
Сборная России определилась с формой на матч с Казахстаном
Сборной России определилась с цветом экипировки на игру квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:48
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Госдепартамент США осудил вынесенный в Ростове приговор Павлу Грибу
Представитель Госдепартамента Роберт Палладино назвал в своем официальном аккаунте в Twitter склонявшего школьницу к терроризму Гриба жертвой преследования.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
83-летняя Дружинина босиком прошлась по талому снегу
83-летняя артистка Светлана Дружинина продолжает работать не только как актриса, но и как режиссер.
Обновлено в 06:56