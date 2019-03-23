Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВДРИА Новости 06:53
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Обновлено в 06:05
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта
В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено в 05:46
Футбол
Экс-директор «Наполи»: Дешам сменит Аллегри в «Ювентусе»
Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино заявил, что Дидье Дешам, скорее всего, сменит Массимилиано Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса».
Обновлено в 08:21
Спорт
Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию, Коляда — шестой
Американский фигурист Натан Чен завоевал золото на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 детей.
Обновлено в 08:50
Здоровье
Популярный женский контрацептив оказался опасен для здоровья
Речь идет о женских контрацептивах "Жанин". Соответствующую информацию приводит ТАСС.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
В Одессу зашёл корабль ВМС Франции
Корабль Военно-морских сил Франции Capricorne прибыл в порт Одессы.
Обновлено в 08:23
Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Политика
Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАПа
Премьер-министр России поручил Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Политика
Северная Македония продлила россиянам безвизовый въезд
Правительством Республики Северная Македония принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговорённых действующим Соглашением, — говорится в сообщении дипведомства.
Обновлено в 07:48
Культура
Юлия Началова была фанаткой группы «Ласковый май»
Обновлено в 06:52
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты
Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем
«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Политика
Порошенко обвинил Бойко в попытке посадить Киев на газовую иглу России
Побежали к Путину, они экономику обсуждают, они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских выборов, и уже сейчас утверждают, что они все объединятся.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»
Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
Культура
Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»
Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
43-летний Андрей — необычный случай: он — россиянин, получивший убежище в Финляндии; сейчас жертва политических преследований собирает бутылки в Хельсинки (Iltalehti, Финляндия) (Iltalehti.fi)
В Финляндии нет знакомых, нет никого, к кому можно было бы обратиться.
Обновлено в 08:45
Политика
Украинская полиция усилила меры безопасности в Киеве
Украинская полиция усилила меры безопасности в Киеве перед началом акции националистов улицы патрулируют 1,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.
Обновлено в 08:48
Футбол
Хавбек сборной Украины рассказал о настроении Роналду после матча
Полузащитник украинской сборной Тарас Степаненко поделился впечатлениями от ничьей с Португалией (0:0) в матче квалификационного турнира Евро-2020, передает Tribuna.
Обновлено в 05:14