Экономика
Правительство одобрило закон об изменении ОСАГОЮжный Федеральный вчера в 23:56
Пресс-служба Минфина сообщила о том, что правительством одобрен законопроект о либеральном подходе к ОСАГО. При его принятии страховщики будут самостоятельно определять цену полиса для каждого водителя.
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с чего всё началось
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина.Коммерсантъвчера в 14:35
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Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева за неделю похудела на пять килограммов
Лариса Гузеева смогла за неделю похудеть сразу на пять килограммов.
Обновлено в 08:59
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Политика
Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским
Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе
Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
Обновлено в 00:46
Экономика
Суд в Лондоне блокировал активы бизнесмена Минца на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий владельцу O1 Group Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 20:23
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Авто
Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке
Обновлено в 08:38
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Кино
Сергей Безруков подробно рассказал о фильме «Бендер»
В социальной сети Instagram Сергей Безруков опубликовал пост, касающийся фильма с его участием под названием «Бендер».
Обновлено в 08:17
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Политика
Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии
Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 07:58
Происшествия
Суд оштрафовал журналиста Илью Азара за участие в марше в поддержку Голунова
Обновлено в 09:06
Авто
Volkswagen вложит $2,6 млрд в беспилотные автомобили
Автомобильная компания Volkswagen планирует вложить $2,6 млрд в совместный с компанией Ford проект по созданию технологий беспилотного вождения.
Обновлено в 08:28
Политика
Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив
Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Семенович ответила на вопрос, когда она станет мамой
Бывшая солистка группы «Блестящие» успешно строит сольную карьеру. Ее новый трек «Хочешь» стал хитом за считанные дни.
Обновлено в 06:44
Общество
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Жена опубликовала фото Тарасова в инвалидной коляске
Совместное фото с футболистом опубликовала в Instagram его супруга Анастасия Костенко. «Время восстановления», — так она подписала снимок.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В воду возле Керчи слили зловонную массу
Обновлено в 06:53
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака
Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
Обновлено в 07:58
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников: прежде всего не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Политика
Меркель напророчили досрочную отставку
Приступы дрожи канцлера Германии Ангелы Меркель разжигают споры о ее досрочной отставке.
Обновлено в 07:45
Кино
Экранизация Mortal Kombat получит «взрослый» рейтинг
Обновлено в 08:00
Политика
НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56