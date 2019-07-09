с чего всё началось

Пресс-служба Минфина сообщила о том, что правительством одобрен законопроект о либеральном подходе к ОСАГО. При его принятии страховщики будут самостоятельно определять цену полиса для каждого водителя.

Политика В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева за неделю похудела на пять килограммов Лариса Гузеева смогла за неделю похудеть сразу на пять килограммов.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Политика Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.

Экономика Суд в Лондоне блокировал активы бизнесмена Минца на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий владельцу O1 Group Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.

Происшествия Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.

Кино Сергей Безруков подробно рассказал о фильме «Бендер» В социальной сети Instagram Сергей Безруков опубликовал пост, касающийся фильма с его участием под названием «Бендер».

Происшествия СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Политика Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Авто Volkswagen вложит $2,6 млрд в беспилотные автомобили Автомобильная компания Volkswagen планирует вложить $2,6 млрд в совместный с компанией Ford проект по созданию технологий беспилотного вождения.

Политика Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.

Шоу-бизнес Семенович ответила на вопрос, когда она станет мамой Бывшая солистка группы «Блестящие» успешно строит сольную карьеру. Ее новый трек «Хочешь» стал хитом за считанные дни.

Шоу-бизнес Жена опубликовала фото Тарасова в инвалидной коляске Совместное фото с футболистом опубликовала в Instagram его супруга Анастасия Костенко. «Время восстановления», — так она подписала снимок.

Происшествия Смертельная схватка белых акул попала на видео В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.

Общество Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

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Экономика В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения "Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".

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