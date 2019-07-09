Экономика

Правительство одобрило закон об изменении ОСАГОЮжный Федеральный вчера в 23:56

Пресс-служба Минфина сообщила о том, что правительством одобрен законопроект о либеральном подходе к ОСАГО. При его принятии страховщики будут самостоятельно определять цену полиса для каждого водителя.
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с чего всё началось
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила
 пресс-служба Минфина.
Коммерсантъвчера в 14:35

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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

URA.Ruвчера в 18:05

Эксперт: ОСАГО в РФ может стать дешевле после либерализации, как было в других странах

ПРАЙМвчера в 20:30

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО

РБКвчера в 17:07

Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

Коммерсантъвчера в 14:35

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

РИА Новостивчера в 11:15

Правительство одобрило законопроект об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО

ТАССвчера в 09:39

Нарушителей ждет неприятный сюрприз при оформлении ОСАГО

CarsGuru.netвчера в 05:22
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 09:27, Ашберн
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Политика

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
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Лариса Гузеева за неделю похудела на пять килограммов

Лариса Гузеева смогла за неделю похудеть сразу на пять килограммов.
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Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Политика

Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским

Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе

Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
Обновлено в 00:46
Экономика

Суд в Лондоне блокировал активы бизнесмена Минца на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий владельцу O1 Group Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 20:23
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Авто

Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке

Обновлено в 08:38
Происшествия

Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Кино

Сергей Безруков подробно рассказал о фильме «Бендер»

В социальной сети Instagram Сергей Безруков опубликовал пост, касающийся фильма с его участием под названием «Бендер».
Обновлено в 08:17
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Политика

Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии

Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 07:58
Происшествия

Суд оштрафовал журналиста Илью Азара за участие в марше в поддержку Голунова

Обновлено в 09:06
Авто

Volkswagen вложит $2,6 млрд в беспилотные автомобили

Автомобильная компания Volkswagen планирует вложить $2,6 млрд в совместный с компанией Ford проект по созданию технологий беспилотного вождения.
Обновлено в 08:28
Политика

Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив

Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Семенович ответила на вопрос, когда она станет мамой

Бывшая солистка группы «Блестящие» успешно строит сольную карьеру. Ее новый трек «Хочешь» стал хитом за считанные дни.
Обновлено в 06:44
Общество

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
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Шоу-бизнес

Жена опубликовала фото Тарасова в инвалидной коляске

Совместное фото с футболистом опубликовала в Instagram его супруга Анастасия Костенко. «Время восстановления», — так она подписала снимок.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В воду возле Керчи слили зловонную массу

Обновлено в 06:53
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака

Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
Обновлено в 07:58
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников: прежде всего не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Политика

Меркель напророчили досрочную отставку

Приступы дрожи канцлера Германии Ангелы Меркель разжигают споры о ее досрочной отставке.
Обновлено в 07:45
Кино

Экранизация Mortal Kombat получит «взрослый» рейтинг

Обновлено в 08:00
Политика

НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
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