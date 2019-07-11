с чего всё началось

Правительство одобрило внесенные изменения в ОСАГО, которые теперь готовятся внести на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает "Телеканал 360" со ссылкой на Минфин РФ.

Политика НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.

Футбол Черышев подписал контракт с «Валенсией» 28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова получила травму стопы во время репетиции Волочкова сообщила фанатам о запланированной репетиции на следующий день, где ей надо будет работать на высоте, а потому стоит перебороть страх перед опасностью.

Происшествия Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Происшествия Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Политика Украинский телеведущий опубликовал нецензурное обращение к Путину Украинский телеведущий «24 канала» Артём Овдиенко опубликовал нецензурное обращение к президенту России Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии и анонсировал телемост с Тбилиси.

Общество ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Политика Полпред президента в ЮФО представит горожанам врио главы Севастополя В Севастополе полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов представит горожанам временно исполняющего обязанности губернатора, передает ОТР.

Политика Путин обсудил с Совбезом России Украину и разговор с Зеленским Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с Советом безопасности России, на котором обсудил отношения с Украиной, сообщается на сайте Кремля.

Экономика В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Шоу-бизнес Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью Известный российский диктор Владимир Березин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что врачи нашли у него гемангиому в позвоночнике.

Экономика В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения "Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".

Спорт Росгвардия пытается спасти биатлон в Югре Руководство Росгвардии и Союза биатлонистов России (СБР) совместно попытаются спасти от закрытия биатлонный центр в Ханты-Мансийске.

Интернет В Google признались, что прослушивают пользователей Слежка осуществляется при помощи приложения Google Assistant.По заверению компании ее сотрудники, прослушивающие людей не знают, кто именно отправил запрос и не имеют доступа к личной информации пользователя.Google был вынужден дать комментарий после того, как бельгийская VRT NWS публично разоблачила IT-гиганта.

Политика Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Происшествия Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.

Происшествия В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.