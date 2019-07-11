Экономика

Правительство одобрило корректировки в ОСАГОНародные новости вчера в 23:24

Правительство одобрило внесенные изменения в ОСАГО, которые теперь готовятся внести на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает "Телеканал 360" со ссылкой на Минфин РФ.
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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила
 пресс-служба Минфина.
Коммерсантъвчера в 14:35

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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

РИА Новостивчера в 11:15

Эксперт: ОСАГО в РФ может стать дешевле после либерализации, как было в других странах

ПРАЙМвчера в 20:30

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РБКвчера в 17:07

Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

Коммерсантъвчера в 14:35

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

URA.Ruвчера в 18:05

Правительство одобрило законопроект об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО

ТАССвчера в 09:39

Нарушителей ждет неприятный сюрприз при оформлении ОСАГО

CarsGuru.netвчера в 05:22
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НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
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Черышев подписал контракт с «Валенсией»

28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.
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США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Обновлено вчера в 22:50
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Анастасия Волочкова получила травму стопы во время репетиции

Волочкова сообщила фанатам о запланированной репетиции на следующий день, где ей надо будет работать на высоте, а потому стоит перебороть страх перед опасностью.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк

Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Политика

Украинский телеведущий опубликовал нецензурное обращение к Путину

Украинский телеведущий «24 канала» Артём Овдиенко опубликовал нецензурное обращение к президенту России Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии и анонсировал телемост с Тбилиси.
Обновлено в 09:32
Общество

ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства

Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Общество

«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей

Обновлено в 09:02
Политика

Полпред президента в ЮФО представит горожанам врио главы Севастополя

В Севастополе полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов представит горожанам временно исполняющего обязанности губернатора, передает ОТР.
Обновлено в 05:23
Политика

Путин обсудил с Совбезом России Украину и разговор с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с Советом безопасности России, на котором обсудил отношения с Украиной, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:01
Экономика

В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России

Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью

Известный российский диктор Владимир Березин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что врачи нашли у него гемангиому в позвоночнике.
Обновлено в 06:50
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Спорт

Росгвардия пытается спасти биатлон в Югре

Руководство Росгвардии и Союза биатлонистов России (СБР) совместно попытаются спасти от закрытия биатлонный центр в Ханты-Мансийске.
Обновлено в 08:53
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Юлианна Караулова примерила образ жгучей брюнетки

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Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено в 07:39
Интернет

В Google признались, что прослушивают пользователей

Слежка осуществляется при помощи приложения Google Assistant.По заверению компании ее сотрудники, прослушивающие людей не знают, кто именно отправил запрос и не имеют доступа к личной информации пользователя.Google был вынужден дать комментарий после того, как бельгийская VRT NWS публично разоблачила IT-гиганта.
Обновлено в 07:11
Политика

Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ

Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.
Обновлено в 05:32
Общество

Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за шторма «Барри»

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«Барселона» официально объявила о трансфере Гризманна

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Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
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Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
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В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
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В древнем янтаре нашли лапу вымершей птицы

В древнем янтаре нашли лапу доисторической птицы, один из пальцев которой был в два раза длиннее самой голени.
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Первый тизер нового сезона «Беверли-Хиллз 90210» появился в Сети

Первый тизер долгожданного продолжения популярного сериала «Беверли-Хиллз 90210» опубликовали на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 03:26
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Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей

Обновлено вчера в 05:27
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