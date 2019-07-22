Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигаретИзвестия 13:43

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Читать в источнике
Обсудить26
с чего всё началось
Правительство России одобрило распространение антитабачного законодательства на электронные сигареты, соответствующий отзыв
 опубликован на сайте кабинета министров.
Ведомости12:06

Подробнее о событии

Правительство одобрило запрет на электронные сигареты в общественных местах

Интерфакс15:34

Правительство одобрило распространение антитабачного закона на электронные сигареты

ТАСС12:17

Правительство одобрило законопроект, который предлагает приравнять электронные сигареты к обычным

Эхо Москвы12:31

Власти одобрили запрет на электронные сигареты в общественных местах

РБК12:20

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Известия13:43

Кабмин одобрил распространение антитабачного закона на электронные сигареты

РИА Новости12:16

Правительство одобрило распространение антитабачного закона на электронные сигареты

Ведомости12:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 19:32, Вашингтон
Политика

Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице

В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 17:28
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено в 11:17
Наука

В Мексиканском заливе обнаружили новый вид карликовых акул

Новый вид получил название Mollisquama mississippiensis. Данная глубоководная акула вырастает всего до пятнадцати сантиметров в длину.
Обновлено в 04:43
Политика

Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено в 06:26
Политика

Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»

Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Музыка

Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica

Обновлено в 18:25
Происшествия

На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка

Обновлено в 11:04
Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 года

Обновлено в 12:10
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Энергетика

Названы сроки вытеснения «грязной» нефти с территории Белоруссии

Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин назвал сроки вытеснения некондиционной нефти с повышенным содержанием хлорорганики из системы магистральных трубопроводов на территории Белоруссии.
Обновлено в 18:03
Теннис

Самсонова обыграла Фурлис в первом раунде турнира в Палермо

Матч продолжался один час и 31 минуту. В следующем раунде россиянка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.
Обновлено в 18:55
Единоборства

Федор Чудинов на Красной площади нокаутировал Мадерну

Обновлено в 15:30
Энергетика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Игры

NVIDIA не успеет внедрить рейтрейсинг в Wolfenstein: Youngblood к релизу

В интервью порталу VentureBeat исполнительный продюсер Wolfenstein: Youngblood Йерк Густафссон рассказал о том, что рейтрейсинг не появится в шутере на релизе 26 июля.
Обновлено в 08:09
Кино

Минкульт выделит деньги на новые серии «Веселой карусели» и «Умки»

Министерство культуры выделит деньги на создание новых эпизодов мультфильмов «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка» и «Умка».
Обновлено в 13:39
Политика

Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 05:55
Авто

Названы российские цены на семиместный кроссовер Mitsubishi Outlander

Компания Mitsubishi объявила российские цены на семиместную версию кроссовера Outlander.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Рейс в Анталью вернулся во Внуково из-за отказавшего двигателя

Самолет компании "Россия" из Внуково в турецкую Анталию был вынужден развернуться над Черным морем и следовать назад в аэропорт, сообщили РБК во Внуково.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено в 10:59
Происшествия

Во Франции нашли подводную лодку, которая затонула больше 50 лет назад

Во Франции недалеко от города Тулон на Средиземном море обнаружили подводную лодку Minerve, которая затонула в 1968 году.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане

Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Политика

Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Энергетика

«Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока»

В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская».
Обновлено вчера в 17:45
Гаджеты

Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп

Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено в 04:07
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Главное