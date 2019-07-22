с чего всё началось

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

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Происшествия Во Франции нашли подводную лодку, которая затонула больше 50 лет назад Во Франции недалеко от города Тулон на Средиземном море обнаружили подводную лодку Minerve, которая затонула в 1968 году.

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Гаджеты Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.