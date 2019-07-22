Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигаретИзвестия 13:43
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
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Правительство России одобрило распространение антитабачного законодательства на электронные сигареты, соответствующий отзыв опубликован на сайте кабинета министров.Ведомости12:06
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