Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигаретИзвестия вчера в 13:43

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
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Правительство России одобрило распространение антитабачного законодательства на электронные сигареты, соответствующий отзыв
 опубликован на сайте кабинета министров.
Ведомостивчера в 12:06

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Правительство одобрило распространение антитабачного закона на электронные сигареты

ТАССвчера в 12:17

Правительство одобрило запрет на электронные сигареты в общественных местах

Интерфаксвчера в 15:34

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Известиявчера в 13:43

Власти одобрили запрет на электронные сигареты в общественных местах

РБКвчера в 12:20

Антитабачный закон в России распространится на электронные сигареты

РЕН ТВвчера в 20:37

Кабмин одобрил распространение антитабачного закона на электронные сигареты

РИА Новостивчера в 12:16

Правительство одобрило распространение антитабачного закона на электронные сигареты

Ведомостивчера в 12:06
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:05, Вашингтон
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Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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Общество

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Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в узбекских черешне и абрикосах, а также армянской клубнике пониженное содержание витаминов и микроэлементов, что не отвечает нормам.
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На Алтае в ДТП с двумя автомобилями пострадали семь человек

Пострадали водитель и два пассажира, находящиеся в автомобиле ВАЗ-2106, а также четыре человека, находящиеся в автомобиле Volkswagen Multivan.
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Происшествия

В МЧС рассказали о причине схода поезда с рельсов в Коми

На месте ведутся восстановительные работы.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено вчера в 01:30
Происшествия

С Роналду сняли обвинения в изнасиловании Майорги

Полиция Лас-Вегаса сняла с португальской суперзвезды туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обвинения в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.
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У члена «Единой России» и главы околопартийного движения «Народный контроль» Дмитрия Чукреева подожгли автомобиль Об этом пострадавший сообщил в Facebook.
Обновлено в 02:35
Политика

Команда Зеленского отказалась от минских соглашений

Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
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Экономика

В России стремительно растет количество мигрантов

Больше всего в Россию прибывают из Украины и Армении. Наблюдается снижения притока мигрантов из Белоруссии и Молдавии.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Семье девочки, погибшей при пожаре в лагере, выплатят миллион рублей

Обновлено в 02:20
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В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN

Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
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Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
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Политика

На выборах в Раду обработали более 90% протоколов

После подсчета 90,89 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 43,1 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
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Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол

Браими стал игроком «Аль-Райяна». Им интересовался «Арсенал»

В начале июля издание The Metro сообщало о желании лондонского «Арсенала» подписать игрока. Браими выступал за «Порту» с 2014 года.
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Наука

Обнаружено эффективное средство против рака

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Политика

Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске

Красноармейск Еще одна тайная тюрьма может действовать до сих пор в городе Покровске (бывший Красноармейск), в автотранспортном предприятии 11-411 по адресу Днепровская, 7, рассказал бывший заключенный этой тюрьмы Сергей Бабич.
Обновлено в 00:52
Технологии

Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами на работе

Банковским служащим могут запретить пользоваться на рабочем месте мобильными телефонами с камерой.
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Происшествия

Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку

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Общество

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Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
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Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до официальной премьеры

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