с чего всё началось

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Политика В Huawei объявили о массовом сокращении сотрудников в США Китайская компания Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в своем подразделении Futurewei Technologies, которое находится на территории Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

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Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

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Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

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Происшествия В Екатеринбурге подожгли машину члена «Единой России» У члена «Единой России» и главы околопартийного движения «Народный контроль» Дмитрия Чукреева подожгли автомобиль Об этом пострадавший сообщил в Facebook.

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Технологии Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами на работе Банковским служащим могут запретить пользоваться на рабочем месте мобильными телефонами с камерой.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Финансы Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки «При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.