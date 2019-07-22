с чего всё началось

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Политика Каковы предварительные итоги выборов на Украине? Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала предварительные результаты досрочных выборов в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля 2019 года.

Здоровье В Тверской области возросло количество укусов клещей Роспотребнадзор по Тверской области уверяет, что клещевая активность находится в пределах нормы для конца июля и не превышает среднестатистических значений.

Армия и оружие Bloomberg: Пентагон проводит секретную операцию вблизи Вашингтона Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, в которой задействованы вертолеты Black Hawk и военнослужащие действующего и резервного состава, узнало агенство Bloomberg из документа ведомства, адресованного конгрессу США.

Технологии Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».

Политика Лавров: Россия намерена усилить сотрудничество с ООН «Надеемся, что сегодняшняя встреча поможет нам почётче определить, какие дополнительные шаги мы можем совместно предпринять для укрепления сотрудничества», - сказал Лавров на встрече с Валовой.

Политика Умер директор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет.

Политика В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV высказал своё мнение по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.

Политика Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

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Экономика Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.

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Политика Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Парламент Греции проголосовал большинством голосов за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом.

Футбол Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Интернет Google Assistant позволит отправлять сообщения с экрана блокировки В последней бета-версии приложения появилась команда "Отправить текст", которая работает прямо с экрана блокировки, пишет ресурс iXBT.Теперь Google Assistant можно сказать, чтобы помощник отправил сообщение любому контакту, и продиктовать текст, при этом смартфон останется заблокированным.

Футбол Назван самый дорогой спортивный клуб по версии Forbes Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным клубом по версии издания Forbes.

Политика Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Происшествия Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.

Технологии Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.