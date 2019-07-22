Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигаретИзвестия 13:43
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
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Правительство России одобрило распространение антитабачного законодательства на электронные сигареты, соответствующий отзыв опубликован на сайте кабинета министров.Ведомости12:06
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Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Обновлено в 20:29
Экономика
Банк «Россия» подал к Utair иск на 155 млн рублей
Банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании Utair на 155,35 млн руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, обратил внимание РБК.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Отец Децла почтил память сына в день его рождения
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Федеральная пассажирская компания (ФПК) изменила расписание движения поездов в связи с происшествием на станции Керки участка Кожва - Сосногорск в Республике Коми, где в ночь на понедельник сошли с рельсов 23 вагона с углем.
Обновлено в 15:01
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Обновлено в 10:18
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Речь идет об установлении так называемого охотничьего минимума — нового экзамена, который будет необходимо сдать каждому желающему получить охотничий билет.
Обновлено в 02:15
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Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
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Игровые ноутбуки Dell G5 и G7
G7 предлагает 17,3-дюймовый дисплей FHD ISP, процессор Intel Core i7, графическую карту Nvidia GeForce RTX 2060, жесткий диск емкостью 1 ТБ и 256 ГБ SSD, а также 16 ГБ памяти.
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Иран раскрыл и ликвидировал шпионскую сеть ЦРУ
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Обновлено в 11:15
Футбол
«Манчестер Сити» обвинили в неуважении к китайским болельщикам
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Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,46-0,56%
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Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
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Шоу-бизнес
Недуг изуродовал ногу Анастасии Волочковой еще больше — фото
Балерина пожертвовала здоровьем ради выступления. Анастасия Волочкова продолжает игнорировать проблему с суставом большого пальца.
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Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено в 15:28
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США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Политика
Парламент Греции выразил свое доверие правительству
Согласно информации, размещенной на сайте, за доверие правительству проголосовало 158 депутатов, против — высказались 142 парламентария, представляющих оппозицию.
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