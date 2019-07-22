Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигаретИзвестия 13:43

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
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с чего всё началось
Правительство России одобрило распространение антитабачного законодательства на электронные сигареты, соответствующий отзыв
 опубликован на сайте кабинета министров.
Ведомости12:06

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Правительство одобрило запрет на электронные сигареты в общественных местах

Интерфакс15:34

Минздрав не считает электронные сигареты безопасной альтернативой обычному курению

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Власти одобрили запрет на электронные сигареты в общественных местах

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Кабмин одобрил распространение антитабачного закона на электронные сигареты

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Правительство одобрило законопроект, который предлагает приравнять электронные сигареты к обычным

Эхо Москвы12:31
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Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

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Авиакомпания «Победа» с 22 июля начала продавать туристические путевки по направлениям своих полетов, пишут «Ведомости».
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Общество

Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе

Сотрудникам банков могут запретить пользоваться мобильными телефонами с камерой на рабочем месте, так профильные ассоциации рассчитывают предотвратить утечки данных клиентов, пишет газета "Известия" во вторник.
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Обновлено в 20:19
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Зеленский назвал приоритетные задачи после выборов в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данные экзитполов после закрытия избирательных участков на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 13:22
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Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Авто

Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени

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Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
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Зеленский назвал качества будущего премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

СМИ: Олег Кожемяко может сменить на посту полпреда Юрия Трутнева

Олег Кожемяко может сменить место работы и стать дальневосточным полпредом.
Обновлено в 20:29
Экономика

Банк «Россия» подал к Utair иск на 155 млн рублей

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Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Отец Децла почтил память сына в день его рождения

Родители скорбят по покойному сыну в день его рождения. Александр Толмацкий посвятил в Instagram трогательный пост рэперу.
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Происшествия

Более 20 поездов отменили из-за схода вагонов в Коми

Федеральная пассажирская компания (ФПК) изменила расписание движения поездов в связи с происшествием на станции Керки участка Кожва - Сосногорск в Республике Коми, где в ночь на понедельник сошли с рельсов 23 вагона с углем.
Обновлено в 15:01
Космос

Луна больше не актуальна. Nubia похвасталась снимком Большого Магелланова Облака, сделанным на камеру смартфона Nubia Z20

Инженеры Nubia не устояли перед искушением, и тоже попрактиковались в фотографировании естественного спутника Земли (во время полного солнечного затмения), для чего использовали не анонсированный пока флагман Nubia Z20.
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Общество

Охотникам придётся сдавать новый экзамен

Речь идет об установлении так называемого охотничьего минимума — нового экзамена, который будет необходимо сдать каждому желающему получить охотничий билет.
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Происшествия

Обвиняемым по делу о теракте в метро Петербурга продлили арест

Обновлено в 13:49
Политика

Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
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Игровые ноутбуки Dell G5 и G7

G7 предлагает 17,3-дюймовый дисплей FHD ISP, процессор Intel Core i7, графическую карту Nvidia GeForce RTX 2060, жесткий диск емкостью 1 ТБ и 256 ГБ SSD, а также 16 ГБ памяти.
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Политика

Иран раскрыл и ликвидировал шпионскую сеть ЦРУ

Иранские СМИ сообщили, что власти исламской республики раскрыли и уничтожили шпионскую сеть ЦРУ, в которую входило 17 человек.
Обновлено в 03:29
Музыка

Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение «Группы крови» Metallica

Юрий Каспарян прокомментировал событие, взбудоражившее россиян вчера поздно вечером - исполнение в "Лужниках" Metallica кавера на "Группу крови" "Кино".
Обновлено в 11:15
Футбол

«Манчестер Сити» обвинили в неуважении к китайским болельщикам

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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,46-0,56%

Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,46% - до 2688,13 пункта, индекс РТС снизился на 0,56%, до 1343,12 пункта, следует из данных торгов.
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Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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Недуг изуродовал ногу Анастасии Волочковой еще больше — фото

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Обновлено в 18:00
Экономика

В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено в 15:28
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США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
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Парламент Греции выразил свое доверие правительству

Согласно информации, размещенной на сайте, за доверие правительству проголосовало 158 депутатов, против — высказались 142 парламентария, представляющих оппозицию.
Обновлено в 17:14
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